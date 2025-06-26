美國恐增發上兆美元國債！利率策略師：川普《大而美法案》恐掀財政赤字危機

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-26 06:30

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美國國債突破 36 兆美元大關之際，聯邦政府正面臨債務上限到期日 (X-Date) 逼近的考驗，財長貝森特已警告，若國會未能及時調整債務上限，美國政府可能在今夏中後期陷入債務違約風險。同時，美國總統川普力推的大規模減稅法案進一步加劇財政失衡，讓債市即將迎來前所未有的供給衝擊。

美國恐增發上兆國債！利率策略師：川普《大而美法案》恐掀財政赤字危機（圖：Shutterstock）

多位利率策略師在周一 (23 日) 展開的波士頓貨幣市場基金研討會上透露，為填補財政赤字並應對債務上限約束，美國財政部打算在未來幾個月大規模發行短債。

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美銀證券利率策略主管 Mark Cabana 在這場為期三天的研討會上預測，今年底前新增國債供應量將達 1 兆美元，其中 8 月至 9 月單月發行規模恐突破 7000 億美元。

加拿大蒙特婁銀行資本市場分析師 Ian Lyngen 指出，美國財政部正將融資重心轉向 2 年至 7 年期債券，透過壓縮長期債券發行規模來緩解市場壓力。儘管貨幣市場基金目前持有 7.4 兆美元歷史高峰資產，可部分消化新增供給，但近期基金已轉向收益率更高的私人回購交易，顯示市場對超額供給的謹慎應對。

債務上限僵局與減稅法案形成雙重政策挑戰。川普政府設定的 7 月 4 日立法截止日期迫近，但參眾兩院仍在州和地方稅抵扣上限等條款上存在分歧。若法案最終通過，3.7 兆美元的減稅規模將在未來十年推高聯邦赤字 2.4 兆美元。

國際信評機構穆迪已因財政惡化下調美國 3A 主權信評等級，而國會預算辦公室 (CBO) 日前也警告，在目前政策路徑下，2055 年債務佔 GDP 比率將升至 156%。花旗經濟學家更示警，若缺乏有效財政約束，本世紀末該比率恐飆升至 525%，迫使聯準會 (Fed) 透過貨幣化債務緩解危機，進而引發新一輪通膨。

市場機制方面，短期國債集中發行可能引發回購利率波動。策略師指出，初期過量供給恐將壓低抵押品利率，但隨著供應過剩加劇，持有國債的風險溢價需求將推高融資成本。儘管財政部承諾優先保障短期流動性，但長期公債發行減少恐改變殖利率曲線形態。