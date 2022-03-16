微軟投資區塊鏈公司ConsenSys 進軍Web3領域

加密貨幣錢包 MetaMask 母公司 ConsenSys 周二（15 日）表示，在新一輪的融資中，包括軟銀願景基金 2（SoftBank Vision Fund 2）與微軟的投資下，其估值成長翻倍超過 70 億美元。微軟此次投資也凸顯其進軍 Web3 領域的企圖。

ConsenSys 表示，此次融資由 ParaFi Capital 領投，微軟、軟銀、淡馬錫控股（Temasek Holdings）紛紛加入公司的新投資者行列。

ConsenSys 總部位於紐約，為以太坊共同創始人 Joseph Lubin 於 2014 年創立的區塊鏈公司，以太坊是全球第二大加密貨幣以太幣的區塊鏈平台。

ConsenSys 在新一輪融資中籌集 4.5 億美元，並表示將運用這筆資金，重新設計擴大 MetaMask 的發行規模，預計新版本將於今年晚些時候發布。此外，ConsenSys 也計劃將融資的所有資金換成以太幣，根據公司的財務策略，重新平衡以太幣與美元等量貨幣的比例。

微軟此次投資象徵其對加密貨幣領域的罕見押寶，也凸顯其對 Web3 日益增加的興趣，先前微軟曾領投加密新創公司 Palm NFT Studio 的早期融資，Lubin 也是後者的聯合創始人。

ConsenSys 被投資人視為將替 Web3 提供動力的公司之一，可望受惠去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）等新興加密趨勢的大量投資，其中該公司最受歡迎的產品包括加密貨幣錢包 MetaMask 與以太坊基礎設施 Infura。

ConsenSys 稱，MetaMask 的 1 月活躍用戶超過 3,000 萬人，過去 4 個月成長 42%，其中美國、菲律賓、巴西、德國、奈及利亞是最活躍的市場，與此同時 Infura 已被超過 43 萬個開發商使用，最近的年交易額超過 1 兆美元。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 股價上漲 3.15%，每股暫報 285.16 美元。