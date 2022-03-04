區塊鏈數據：盧布計價加密貨幣交易量 大減至僅近期峰值一半

一些市場觀點認為，在對俄羅斯經濟制裁增加之後，會增加當地的加密貨幣需求，但過去一周的數據並不支持這一說法。

來自區塊鏈分析公司 Chainalysis 的數據顯示，盧布計價的加密貨幣在主要交易所的購買和交易持續下滑，在 3 月 3 日以盧布計價的加密交易量僅為 3410 萬美元，還不到一周之前， 2 月 24 日所創近期峰值 7070 萬美元的一半。

花旗集團分析師 Alexander Saunders 表示，到目前為止，俄羅斯的交易量相對較小，這表明價格走勢更多來自市場對俄羅斯需求上升的定價，而不是俄羅斯真正需求的上升。

此前，比特幣一度由近期低點急漲 15% 以上，至約 45000 美元，不過，隨著戰事升級與風險偏好降低，比特幣價格周五 (4 日) 滑落，至 41000 美元附近，24 小時跌約 4.5%。

儘管專家認為，俄羅斯並不能利用加密貨幣避開經濟制裁，但美國和歐盟仍在加強對數位資產的監管審查。最近，紐約州提高了其區塊鏈監控能力，以進一步防止加密貨幣或數位資產被用於支持俄羅斯的利益。

紐約州州長 Kathy Hochul 於 2 月 27 日發布一項行政命令，指示國家機構撤出俄羅斯機構和公司，以及為其提供支持的實體，表示將利用科技資產保護人民。

與此同時，美國區塊鏈協會政策負責人 Jake Chervinsky 認為，這類擔憂沒有事實依據。