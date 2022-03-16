野村投信2022年3月資產配置與投資建議

整體資產配置方面，2 月底以來全球金融市場持續動盪，由於烏俄戰事升溫導致歐美制裁，引發全球原物料價格進一步攀升，原本已經居高不下的通膨更難降溫，增加全球央行貨幣政策調整難度。由於目前包括美國及歐元區的通膨皆來到近四十年高點，短期內市場對於通膨續升及央行加快緊縮貨幣政策的擔憂恐仍揮之不去，因此短期內全球金融市場壓力恐難完全消除。不過，本文撰寫在 3 月 15-3 月 16 日的 FOMC 會議之前，若 Fed 雖在本次啟動 2018 年底以來首度升息，但是卻同時可以成功安撫市場對於後續通膨失控的擔憂，也就是達到「鴿派式升息」效果，屆時已經回檔多時的全球股債市，或有機會在 3 月底展開反彈。因此，我們建議投資人可以密切觀察 3 月 16 日 FOMC 會後聲明、點陣圖數據，以及主席 Powell 會後記者會說法，作為是否逢低進場的判斷依據。

就資產配置角度而言，因短期風險性資產回檔已深，我們建議 股優於債 。建議將股票部位維持在 50%(較中性部位多出 10%)、債券比重維持在 30%(較中性部位低配 10%)、多重資產則持平在 20%(中性水準)。就投資策略而言，投資人若觀察到 FOMC 會後美債殖利率出現漲多回檔，可以考慮逢低加碼跌深的成長股，以及存續期間較長的新興市場債券。至於受惠於通膨升溫題材的原物料相關類股，若近期因為原物料價格漲多回檔而跟著拉回，空手的投資人亦可考慮將原物料類股納入投資組合，以降低後續高通膨帶來的整體衝擊

股市布局方面，依據上述概念，建議投資人可以一方面逢低布局今年以來回檔已深的 成長型全球主題式基金 ，若 FOMC 會後市場開始反彈，則可望受惠最大。另一方面，烏俄戰爭引發的相關原物料禁運或制裁，預料將使農礦油金價格居高不下，因此建議投資人逢回便可把 原物料相關基金 納入投資組合。至於 拉美或巴西基金 ，因為烏俄地緣政治問題可望受惠 (出口增加)，亦是積極型投資人可以參考布局標的。

債券布局部分，今年以來通膨持續升溫，美國及德國十年期公債殖利率都來到 2019 年底以來高點，顯示目前債市瀰漫的悲觀氣氛仍未消除。在通膨數據為明顯降溫之前，各國央行鷹浪仍強，我們預料全球債市難以完全走出陰霾，因此布局建議以兩個不同角度思考。其一，若 FOMC 會後美債殖利率漲多回檔，存續期間較長、利差已大幅擴增 新興市場債券基金 有望領先反彈。其二，若殖利率持續高檔震盪，存續期間可彈性調整的 複合式債券基金 ，或是存續期間相對較短的美國高收益債券基金，則是推薦可做為資產配置核心部位。特別是美國高收益債券成員多數是內需型產業，一方面可遠離歐洲戰場的干擾，另一方面 2022 年「明日之星」(rising stars) 高收債的數目仍會持續增加，將是接下來帶動高收益債券報酬升級的重要貢獻來源。

多重資產部分，我們建議以抗波動為主，畢竟全球金融市場仍未完全穩定，若未來當真展開跌深反彈，前面投資組合也已經布局較積極的股票 & 債券資產，因此多重資產部分會建議布局擅長控制波動及下檔風險的 全球型多重資產基金 ；另外則可以考慮布局基本面相對較好的東南亞市場 (包含台股) 的 亞洲多重資產基金 。

2022 年 3 月資產配置與境內基金建議

建議資產配置比例 (股票 50%、債券 30%、多重資產 20%)

資料來源：Lipper，Nomura SITE；資料日期：2022/2/28；

* 以上皆為新台幣投資組合 : () 為負數

註：上述報酬率皆為各基金之累積級別

本基金投資組合將因時而異，請投資人留意

2022 年 3 月資產配置與境外基金建議

建議資產配置比例 (股票 50%、債券 30%、多重資產 20%)

資料來源：Lipper，Nomura SITE；資料日期：2022/2/28；* 以上皆為外幣投資組合 : () 為負數

註：上述報酬率皆為各基金之累積級別

本基金投資組合將因時而異，請投資人留意

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

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