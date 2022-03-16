〈紐約匯市〉國際油價回落 美元微升 歐元尾盤震盪

聯準會 (Fed) 發布貨幣政策聲明前夕，美元兌一籃子主要貨幣周二 (15 日) 微升，歐元一度自油價跌勢中獲得上揚動能，尾盤走勢震盪。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.05%，報 99.05。自俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，美元已漲近 3%。

美元近期漲勢主要受俄烏情勢發展牽動，市場在不確定性升高之際，紛紛投入美元尋求避險，對 Fed 升息速度快於其他央行的預期，也是推動美元上揚的因素之一。

Ebury 高級市場分析師 Matthew Ryan 表示，美元正處於相當高的水平，Fed 必須有意外的鷹派立場，來推動美元進一步上揚，但這麼做的門檻非常高。他預期，在本次利率會議之後，美元很難出現任何有意義的反彈。

Fed 即將在台北時間周四 (17 日)2 點發布貨幣政策會議聲明，市場普遍預期 Fed 將升息 25 個基點。

歐元兌美元小貶 0.05% 至 1.0951 美元，因歐洲經濟和歐元對戰爭和油價特別敏感，油價下跌一度帶動歐元走揚。

正在進行的俄烏談判緩解了市場對原油供應緊縮的擔憂，加上對中國確診激增可能導致經濟增長放緩和石油需求減少，使油價大跌近 8%。

德國商業銀行外匯分析師發布報告表示，油價下跌反映市場對於俄烏談判帶來立即性且和平解決方案的期望。

油價回落的同時，商品貨幣小幅上升，澳幣兌美元略升 0.03% 至 0.7192 美元，紐幣兌美元升 0.02% 至 0.6770 美元。

美元兌日圓續升 0.03% 至 118.32 日圓，隨著美元上漲，日圓兌美元匯率續處五年低位，美元兌瑞士法郎升 0.04% 至 0.9414 瑞郎。

美元兌離岸人民幣報 6.3820 人民幣。華爾街日報 (WSJ) 報導，沙烏地阿拉伯計劃以人民幣定價部分銷往中國的原油後，離岸人民幣扭轉稍早跌勢，一度跳漲 0.1%。

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