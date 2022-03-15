紐約Fed調查：美消費者對未來一年通膨預期升至6% 再創新高

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 在週一 (14 日) 公布的最新調查顯示，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，導致原油及食品等價格飆升，上月美國消費者對通膨的預期再度飆升。

調查數據顯示，2 月美國消費者對未來 1 年的通膨預估值中位數升至 6%，高於 1 月的 5.8%，追平 2021 年 11 月創下的歷史新高紀錄。2 月美國消費者對未來 3 年的通膨預期也升至 3.8%，高於 1 月的 3.5%。

報告中指出，短期和中期的通膨預期上升皆扭轉了 1 月下降的局面。在 1 月份時，消費者一年通膨預期自 2020 年 10 月以來首次下降。

調查顯示，消費者認為目前高通膨的情況會持續更久，但是薪資上漲卻不足以抵消物價飆升。另外，有更多受訪者預估自己未來一年的財務狀況將會惡化。

物價上漲也導致未來一年家庭支出預期增長 6.4%，大幅高於 1 月的 5.5%，並創下 2013 年有紀錄以來的新高。調查顯示，各年齡、收入、教育程度人群的支出預期都較 1 月份大幅上升。

此外，調查中也顯示消費者預計食品價格將在一年內將上漲 9.2%，高於 1 月份的 5.9%，而天然氣價格將上漲 8.8%，高於先前的 7.3%。

美聯準會 (Fed) 將在台灣周四清晨公布 3 月利率決策，聯準會已明確表示，本月將其聯邦基準利率從零上調 25 個基點，預計將周四宣佈，並對利率、通膨和經濟發表展望。