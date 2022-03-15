〈台幣〉資金大逃殺連3貶收28.612元 創逾1年3個月新低

台北股匯今 (15) 日再度上演資金大逃殺，外資大舉賣超台股 537 億元並匯出，由於市場預期 Fed 將更加鷹派升息，帶動美債殖利率攀升，美元走強，使得新台幣匯率一舉摜破 28.6 元關卡，終場貶值 8.2 分，收在 28.612 元，為連 3 貶，創逾 1 年 3 個月收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 21.82 億美元。

新台幣兌美元匯率近來節節敗退，在外資大舉買匯之際，部分進口商美元買盤也隨之出籠，使得匯價最低來到 28.632 元，貶值 1.02 角，不過，尾盤貶幅略收斂，收在 28.612 元，貶 8.2 分，為 2020 年 12 月初以來的最低點，台北外匯市場成交金額 14.98 億美元，元太外匯市場成交金額 6.84 億美元。

中國本土疫情拉警報，多家電子廠配合防疫停工，加上俄烏停火談判暫停，多重國際利空使得台股開低走低，台積電、聯發科等電子股成殺盤重心，終場指數崩跌 336 點，收在 16926 點，外資大舉倒貨 537 億元，已連 3 賣，累計 3 個交易日從台股提款 908 億元。

通膨巨獸來勢洶洶，全球主要央行本周將討論調整貨幣政策，市場屏息以待，投資人預期 Fed 升息步調可能更加鷹派，後續不排除將聯邦基金利率在 2023 年下半年調升至最高點。外資持續出走，匯銀人士預估，台幣這波貶勢恐怕還沒到底，不排除下探 28.8 元。