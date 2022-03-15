外資賣超台股史上第6大 狂砍晶圓雙雄11萬張

台股今 (15) 日開低走低，終場重挫 336 點，收在 16926 點、跌破萬七大關，外資續站賣方，單日賣超金額 537.29 億元，創台股史上第 6 大，狂砍台積電與聯電達 5.9 萬張及 5.1 萬張，其中，台積電已連續遭賣 17 日。

三大法人今日合計賣超 587.41 億元，其中，外資賣超 537.29 億元，連 3 賣，投信買超 16.68 億元，連 30 買，改寫連續買超天數最長紀錄，自營商賣超也達 66.91 億元。

期貨方面，外資期現貨同步做空，加碼空單 3168 口，未平倉空單口數回升至 13835 口。

觀察外資賣超，儘管台積電即將在明日除息，但外資卻棄息兌現，提款張數達 5.9 萬張，聯電也有 5.1 萬張，晶圓雙雄合計就達 11 萬張，其餘權值股如長榮、鴻海、元大金、群創等，達 8000 張到 1.8 萬張。

外資買超則瞄準升息題材的金融股，買超前 10 名就有半數是金融股，包括新光金、國泰金、開發金、台新金、兆豐金，張數約 4000 張，其餘如彩晶、宏碁、中鋼等低價股也獲青睞。

投信、自營商今日雙雙對做，投信買超友達 6840 張、買超陽明 8162 張，自營商則賣超友達 2392 張、賣超陽明 1227 張。

展望台股後市，隨著美國聯準會即將召開利率決策會議，升息趨勢已大致抵定，市場為加速回收資金，除了瞄準量大高價的台積電進行提款，也大賣高價千金族群，由於其單價高、回收資金快，預期未來高價股的賣壓仍相當沉重。