外資大買面板三虎、狙擊晶圓雙雄 連十六賣台積電逾43萬張

台股今 (14) 日受中國深圳封城消息影響，電子權值股遭摜殺，指數虎頭蛇尾，小跌 1.7 點，收在 17263.04 點。外資大買面板三虎與貨櫃雙雄，持續狙擊晶圓雙雄，其中台積電遭外資連十六賣、共賣超逾 43 萬張。

三大法人方面，外資續砍 161.09 億元，投信加碼買超 16.03 億元，連 29 買，自營商轉買超 3.01 億元，三大法人共賣超 142.43 億元。

期貨方面，外資增持空單 133 口，空單未平倉口數增至 10667 口；投信也增持空單 111 口，空單未平倉口數增至 6468 口；自營商增持空單 1111 口，多單未平倉口數降至 12750 口。

外資布局面板三虎，大買友達 3.2 萬張、群創 1.9 萬張、彩晶 9372 張，其中友達、群創分別獲外資買超兩日、五日，其他電子股僅和碩、中磊相對獲外資青睞，分別買超逾 8000 張、4000 張。

貨櫃雙雄擁高殖利率題材，外資搶進，大買陽明 6749 張、長榮 4402 張，均為連二買；其他傳產股方面，敲進中鋼 1 萬張，及大同、華新、台肥超過 4000 張。

晶圓雙雄成外資提款標的，賣超聯電 2.1 萬張、台積電 1.9 萬張，其中外資對台積電賣壓未見止息，除息前夕仍持續出脫持股；欣興、鴻海、華邦電等電子股也遭外資提款。

分析師指出，短線觀察大盤能否守住 3 月 10 日多方缺口，若能守穩，十日線有機會往上，空方氣焰就會較弱，本周可布局高殖利率題材概念股。