〈台股盤後〉台積電再探低點 放量重挫336點 失守萬七

隨著俄烏戰爭持續、美國聯準會升息在即以及中國疫情再起，台股今 (15) 日開低走低，終場重挫 336.98 點或 1.95%，收在 16926.06 點，一舉失守萬七大關、也回補日前跳空缺口，成交量約 3706 億元，較昨日明顯放大。

權值股方面，台積電下跌逾 2%、再度破底，收在 558 元，創下近 7 個月新低，聯發科更重挫 4%，面臨 900 元保衛戰，其餘如台塑四寶、金控雙雄，也都在盤下表現，台達電、聯電也有 2% 以上的跌幅，僅中華電力守紅盤。

觀察資金流向，電子成交比重持續在 5 成以下，約 47%，航運則提升至 32%，化學生技與醫療、金融保險則分別達 3%、2%，若以跌幅來看，包括電子、航運都大跌 2.4%，為跌幅最重的兩大類股。

本周隨著美國聯準會即將升息，資金加速撤離高風險資產，千金股成為市場殺盤重心，包括股王矽力 - KY、譜瑞 - KY、AES-KY、世芯 - KY 都摜至跌停價位，其餘如力旺、旭隼也都有 9% 以上的跌幅。

至於先前強勢個股如智原、創惟、奇鋐也全面重挫，大跌 9% 以上，IC 載板三雄欣興、南電與景碩也有 4% 以上的跌幅。

展望台股後市，法人認為，由於美國聯準會周四將召開利率決策會議，市場屏息以待最新動向，加上升息趨勢大致抵定，外資也持續站賣方，短期台股走勢恐偏弱。