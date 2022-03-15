台股跌破萬七 外資大舉倒貨537億元 三大法人賣超587.41億元

中國本土疫情拉警報，多家電子廠配合防疫停工，加上俄烏停火談判暫停，多重國際利空使得台股今 (15) 日開低走低，台積電、聯發科賣壓沉重，電子股成殺盤重心，5 檔千金股更被打入跌停，終場指數崩跌 336 點，收在 16926 點，成交值放大至 3700 億元以上。外資大舉倒貨 537 億元，三大法人合計賣超 587.41 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天再砍 537.29 億元，賣超金額為台股史上單日第六大，外資已連 3 賣，累計提款 908 億元；投信持續買超 16.68 億元，為連 30 買，改寫史上最長連續買超天數的紀錄，累計買超金額達 816 億元 ；自營商反手賣超 66.91 億元。三大法人合計賣超 587.41 億元。

上市半導體類股指數終場大跌近 3%，權王台積電 (2330-TW) 近來成為外資提款機，今天再度遭到拋售，終場下跌 2.45%，收在全場最低 558 元，市值下滑至 14.47 兆元；聯發科 (2454-TW) 重摔逾 4%，收 904 元，驚險守住 900 元關卡，市值滑落至 1.44 兆元；聯電、瑞昱、日月光投控等電子權值股也遭狙擊。

中國本土 COVID-19 單日新增確診人數首度超過 5000 例，深圳、東莞等多地實施封城，被動元件、電源供應器、PCB 等多家台廠受波及停工，市場憂心，物流、人員移動受阻，恐影響蘋果供應鏈出貨，蘋概股今天賣壓沉重，包括欣興、臻鼎 - KY、精成科、GIS-KY、美律等，iPhone 代工廠鴻海 (2317-TW) 也跌逾 1%，面臨百元關卡保衛戰。

在中國營運比重高的 IC 設計 KY 股，受到封城影響，今天殺聲隆隆，股王矽力 - KY(6415-TW) 連吞兩根跌停，摜破 3000 元大關，收 2770 元，創 10 個月新低；世芯 - KY、譜瑞 - KY 、力旺、AES-KY 難逃殺機，均摜壓至跌停價位，其中，世芯收 972 元，摔出千金俱樂部，台股目前僅剩八千金。