國際鋼價走揚+成本支撐 中鋼4月及Q2盤價調漲5.83%

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日公告四月份及第二季盤價，隨原料成本遽增及鋼價上揚趨勢下，產品每公噸調漲 1000-2400 元不等，月盤及季盤平均調幅達 5.83%，較調整後售價皆較國際鋼廠對台灣進口報價具有競爭力。

中鋼表示，第二季為傳統需求旺季，下游進入回補庫存週期，國內需求持續受惠於國際間迎向全面解封的消費與投資紅利，而俄羅斯及烏克蘭鋼材出口大幅緊縮，供應缺口勢將造成全球供需嚴重失衡。

國際鋼價方面，歐洲 ArcelorMittal 因為俄烏戰爭致鋼材供應吃緊，於 3 月上調熱軋價格，累計調幅每噸達 180 歐元 (約 196 美元) 至 1150 歐元 (約 1249 美元)，預計再上調 200 歐元。

美國鋼廠亦將鋼品轉銷歐洲市場，帶動美國鋼市築底回升，熱軋價格自 2 月低點彈升 200 美元以上。日本、韓國與印度鋼廠同樣積極轉攻歐洲高價市場，帶動亞洲鋼價上揚。

亞洲鋼市熱軋價格上看每公噸 1000 美元，韓國鋼廠對台大幅調漲報價，大陸寶武鋼 4 月及越南河靜鋼廠 4-5 月盤價紛紛調漲，日本三大高爐廠亦調漲汽車用料 1.5-2 萬日圓。

原料方面，惟俄烏戰爭導致國際油氣能源、煤鐵、合金鐵及大宗商品價格飆漲，使得鋼廠煉鋼成本急遽上升；昆士蘭連日豪大雨也使得澳洲出口煤價快速攀升，每噸突破 FOB 660 美元，改寫歷史新高。

此外，國際鐵礦砂價格同步大漲超過 CFR 160 美元，廢鋼也越過 CFR 650 美元大關，國際扁鋼胚成交價格漲至 CFR 900-930 美元，煉鋼主副原料等大宗商品價格連番巨漲，鋼廠生產成本壓力遽增，高度壓縮鋼廠獲利。

中鋼認為，雖然目前下游業者尚未擺脫塞港、疫情等供應鏈瓶頸，板各國鋼廠面臨煤鐵等原物料價格飆升不得不反應成本，為如實合理反映進口原物料價格，「有序反應成本，逐月合理調整」，強化國內鋼鐵產業韌性及提升下游出口接單動能。