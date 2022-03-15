美國或將開放委內瑞拉石油進口 雪佛龍已預做準備

美國還未放鬆對委內瑞拉的制裁，不過據知情人士透露，雪佛龍 (CVX-US) 已經開始動作，準備接管其在委內瑞拉合資企業的經營控制權。

受消息面影響，WTI 油價跌落 100 美元關卡，至台北時間周二下午，跌幅仍達 6%，報 97.05 美元。

消息來源稱，雪佛龍已經開始組建一個交易團隊，銷售來自委內瑞拉的石油。此外，如果獲得美國的批准，雪佛龍的目標是擴大其在與委內瑞拉國家石油公司 (PDVSA) 共同持股的四家合資企業，發揮更大作用。

知情人士表示，雪佛龍已向美國政府申請足夠廣泛的許可，以便在其在委內瑞拉的合資企業中擁有更大的發言權，這是恢復原油産量和出口並控制石油輸送方向的第一步。

雖然批准的日期尚未確定，但雪佛龍已開始準備讓員工在阿魯巴取得委內瑞拉簽證，如果美國財政部放寬限制，就會前往首都卡拉卡斯。

相關措施可能會重振委內瑞拉的石油產量和出口，此前由於多年的投資不足和製裁，委內瑞拉上個月日產量約 75.5 萬桶，遠低於 2016 年的 230 萬桶。

在受到美國制裁和缺乏融資導致減產前，雪佛龍與 PDVSA 合資企業的日產量約 20 萬桶。

知情人士補充稱，美國官員已經明確表示，任何新的授權都將取決於委內瑞拉總統馬杜羅 (Nicolas Maduro) 是否採取進一步的政治措施，例如釋放更多被監禁的美國人，以及恢復與委內瑞拉反對派的談判，並設定一個確定的日期。

雪佛龍的目標是最早在下個月開始將委內瑞拉的石油運往煉油廠。