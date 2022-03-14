〈深圳東莞封城〉疫情南北延燒 恐衝擊中國經濟半壁山河

中國疫情多點散發，迫使深圳、東莞等地祭出封鎖措施，經濟學家預估，這可能使中國半數國內生產毛額（GDP）受影響。

由於確診病例激增，深圳市政府上周日（13 日）宣布至少封城一周。上海市政府暫停實體教學，市內各大客運暫時停止服務。東北吉林省周一則宣布，禁止本省人員跨省、跨市流動，特別是長春、吉林兩地。

澳盛銀行（ANZ）經濟學家表示，中國疫情蔓延，半數 GDP 與人口將受到最新一波疫情的影響。彭博的數據也顯示，截至 3 月 9 日，大陸有 14 個省分的疫情面臨中、高風險，占全國 GDP 的比重達到 54.4%。

澳盛銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆周一說：「中國可能會有更多城市採取深圳的做法，如果中國擴大封鎖，經濟成長將大受影響。」

楊宇霆表示，雖然澳盛銀行仍未調整對中國經濟成長的預測，但對進一步防疫措施持謹慎態度。澳盛銀行預估今年大陸經濟成長 5%，而政府提出的目標是擴張約 5.5%。

野村控股說，中國「清零政策」的經濟成本很高，投資人對今年經濟成長前景可能過於樂觀。野村預估中國 GDP 成長 4.3%，遠低於經濟學家普遍預測的 5.2%。

鴻海集團 (2317-TW) 周一表示，深圳各園區（龍華、觀瀾等）配合當地政府疫情防控工作，即日起暫停營運，復工時間待當地政府通知。

中國證券報報導，供應鏈人士說，目前鴻海集團鄭州、成都園區目前都正常運營，預料深圳園區暫停營運對鴻海集團整體業務影響有限。