〈俄烏衝突〉全民共漲！Uber加收燃料附加費 補貼駕駛油錢

共享乘車公司 Uber (UBER-US) 周五 (11 日) 表示，為應對油價飆升，將在美國和加拿大增加費用和送貨附加費。

該公司表示，乘坐 Uber 的乘客每趟將支付 0.45 至 0.55 美元的費用，而 Uber Eats 外賣服務將內含 0.35 至 0.45 美元的附加費。

Uber 表示，這些費用為臨時加增，為期至少 2 個月，未來幾個月內可能根據汽油價格發生變化。這些費用將支付給駕駛以補貼汽油費用。

附加費可能會根據每個州的行程距離和汽油價格而有所不同，但紐約市不適用，因為當地 Uber 駕駛在 3 月 1 日已因油價成本上漲而加薪 5.3%。

俄烏大戰導致能源價格飆漲，全美各地汽油價格創下歷史新高，根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，上周日美國每加侖汽油均價 4.009 美元，為 2008 年以來的最高水準。

Uber 美國和加拿大駕駛營運部主管 Liza Winship 表示：「雖然與歷史趨勢相比，我們平台上的獲利仍相較高，但最近汽油價格的飆漲已影響了共享乘車和外賣服務的駕駛，為了減輕他們的負擔，我們推出臨時性的燃料附加費。」

據報導，油價高漲已造成駕駛不安，部分駕駛在社群網站上大吐苦水，甚至傳出部分駕駛不願再提供服務的消息，因為有人稱扣除油價成本後，他們的實際工資已不及最低工資，但 Uber 表示，汽油成本在駕駛的收入中佔比不到 10%，且與一年前沒有實質上差異。

Uber 周五表示，過去 2 個月駕駛人數並未減少。Uber 鼓勵駕駛改用電動汽車，因為改用後每年可望多賺 4000 美元。