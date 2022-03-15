〈台股盤前〉俄烏戰事+通膨壓力雙變數 指數短線年線震盪整理機率大

俄烏談判擬於 15 日重啟，緩解國際油價走勢，加上市場預期聯準會升息抑制通膨勢在必行，帶動美股應聲反彈，但要注意的是，在戰事仍有變數與通膨壓力短期消弭情況下，股市恐持續震盪整理，研判短線仍在年線附近整理。

台股 14 日少了權值股撐盤，電子成交量降至 5 成以下，儘管有鋼鐵、航運等傳產力挺，但指數仍在平盤附近整理，終場小跌 1.7 點收在 17263 點，收在平盤附近，在主要亞股中相對偏弱。

隨著俄烏兩國擬於 15 日重啟談判，消息面促使油價自高檔拉回整理，多少緩解通膨壓力，但由於兩國巷戰未歇，戰事短線仍處於不明朗狀態，通膨壓力是否有機會舒緩仍有待觀察。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股本週觀察重點在於美國 FOMC 會議結果，目前市場預期聯準會本月升息幅度應以 1 碼為主，由於聯準會對於俄烏情勢對通膨與經濟的影響性，以及是否在本次會議中透露縮表動向等，也都將牽動全球金融市場的敏感神經。

整體而言，只要本週聯準會的升息步調合乎市場預期，對於近期多方氣勢都有所幫助。

葉獻文指出，俄烏戰爭導致烏克蘭兩大氖氣供應商 Ingas 和 Cryoin 暫停營運，影響全球用於晶片製程約一半的氖氣，不過從供應商策略來看，台灣廠商大多採多元供應商策略，目前庫存充足至少 6 個月，尚無斷鏈疑慮。

另 2 月出口金額 374.5 億美元，創歷史新高且達到連 20 紅的紀錄，年增 34.8% 遠優於預期，其中，電子零組件出口金額改寫同期新高，挹注整體表現，預估 3 月出口金額仍有機會挑戰單月歷史新高，顯見台股企業基本面無虞甚至成長動能仍強勁。