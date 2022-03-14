〈台股盤中〉電子成交量跌破5成 傳金撐盤指數平盤整理

台股今 (14) 日開高走低，電子族群成交量下滑，權王台積電 (2330-TW) 盤中股價轉弱拉回平盤，拖累大盤漲幅收斂回到平盤整理，主要類股中以航運、塑橡膠、造紙、金融相對有表現，惟市場交投意願不弱，成交量可望重回至 3000 億元以上。

台股今早跳空開高，早盤指數上漲 76 點升至 17363 點，但因權值股台積電、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、大立光 (3008-TW) 股價無力上攻，拖累大盤指數震盪拉回整理，持續在平盤附近整理。

航運族群表現相對強勢，貨櫃三雄本周有望公布財報，外界推估去 (2021) 年去年獲利大豐收可望反映在股利政策上，消息面激勵股價翻揚，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 盤中分別上漲 3.5%、2.5%，萬海 (2615-TW) 也有 1% 以上漲幅；不過航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 相對疲弱，股價在平盤之下震盪整理。

塑化族群中南亞 (1303-TW)、台達化 (1309-TW)、聯成 (1313-TW) 盤中有 1% 以上漲幅，指標股台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)、亞聚 (1308-TW) 等在平盤附近整理。

金融股中，指標股國泰金 (2882-TW) 表現相對強勁盤中上漲超過 1.5%，兆豐金 (2886-TW)、國票金 (2889-TW) 也有 1% 以上漲幅。

造紙族群中，榮成 (-TW) 盤中上漲逾 2%，永豐餘 (-TW)、永豐實 (-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅。

目前盤勢主要由金融、傳產擔任撐盤重任，電子權值股暫時缺乏攻擊力道，整體電子成交比重甚至不到 5 成，留意本周有聯準會、我央行利率政策出爐，可能牽動盤勢繼續震盪整理。