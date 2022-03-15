〈台股盤中〉股匯雙殺一度跌逾300點 失守萬七

由於俄烏第 4 輪談判技術性暫停，歐盟宣布對俄祭出新制裁，美股走弱，尤其美債殖利率飆升重挫科技股，進而對台股今 (15) 日造成壓力，早盤加權指數開低走低，開盤 1 小時已重挫近 300 點，跌破萬七大關，預估成交值放大至近 4000 億元左右，而台北匯市則見到新台幣重挫 1 角左右，呈現股匯雙殺。

除了俄烏衝突不確定性仍高，中國疫情再度拉警報也引發市場賣壓，由於深圳、東莞和西安陸續宣布封城，造成電子股普遍走弱。

其中，ABF 三雄續弱整理，景碩、南電跌幅在 4% 上下，欣興跌逾 2%。

IC 相關族群也相當弱勢，矽力 - KY 跌停，世芯 - KY 重挫逾 8%，愛普 *、力旺、聚積、鈺太等跌半根停板上下，譜瑞 - KY、立積、祥碩、創惟、威鋒電子、鈺創、創意、晶豪科、偉詮電、力智、茂達、安國等均跌 3% 之上。

電商族群在富邦媒持續走弱之際，普遍轉弱，富邦媒跌近半根停板，美而快更遭打入跌停，網家和東森均跌逾 3%。

受到市場關注的航運族群表現並不強勁，除了長榮航逆勢大漲 2.5%，華航漲 1.5%，陽明、台驊投控力守平盤，而榮運、宅配通、四維航、建新國際、中航、志信和新興均跌超過 3%，慧洋 - KY 和中櫃跌逾 4%，正德、裕民跌超過 2%。

大型權值股來看，台積電跌近 2.5%，造成大盤跌點約 108 點，而亞德客 - KY 跌 4%，聯發科、聯電跌 3% 之上，南亞科、台積電、國巨、豐泰、台達電和萬海跌逾 2%。

元大投顧認為，由於 FOMC 本周將召開貨幣政策決議、台指期將結算，加上俄烏政局詭譎多變，資訊戰衝擊市場的持股信心，建議投資人整體布局勿過度放大槓桿部位。

統一投顧則提醒，台股 5 日、10 日、月均線和季線已呈現空頭排列，指數上檔面臨 10 日線和年線壓力，加上外資持續賣超台股，短線指數走勢偏弱。