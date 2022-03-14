〈台股盤後〉電子股遭空襲 航運、化肥族群各擁題材強勢攻高

台股今 (14) 日早盤上漲近百點，但受中國深圳封城消息影響，電子三雄紅翻黑，股王矽力 - KY、欣興等電子權值股遭賣壓空襲，盤面由航運、化工族群與金融股撐盤，指數開高震盪走低，小跌 1.7 點，收在 17263.04 點，成交值 2861.61 億元。

電子權值股今日表現弱勢，三雄同步開高走低，台積電除息前夕未見押寶填息買盤搶進，小跌 0.52%，鴻海也小跌 0.97%，聯發科下挫 1.97%；其他電子權值股方面，矽力 - KY 打入跌停價，欣興大跌超過 4%，廣達、聯電以平盤作收，日月光投控逆勢站穩盤上。

受俄烏戰爭影響，鉀肥報價大漲，激勵肥料概念股股價狂飆，東鹼、惠光強攻漲停，台肥、興農也飆漲超過 6%。

航運族群受惠高股息題材，陽明今日將公布股利，買盤積極搶進，大漲超過 5.5%，萬海漲幅也達 4%，裕民上漲 3%，長榮漲幅達 2.8%。

風電概念股獲資金青睞，中興電漲停作收，華城、亞力同步大漲超過 8%，新光鋼、華新、大亞、上緯投控表現也相對強勢。

分析師指出，短線觀察大盤能否守住 3 月 10 日多方缺口，若能守穩，十日線有機會往上，空方氣焰就會較弱，本周可布局高殖利率題材概念股。