投信連29買挺台股守17200點 三大法人土洋對作賣超142.43億元

台股今 (14) 日早盤一度漲近百點，但受中國深圳封城影響，電子股湧現賣壓，多檔大型權值股翻黑，指數一度回測 17200 點，所幸靠航運、金融股撐盤，大盤跌幅收斂，下跌 1 點，收在 17263 點，年線得而復失，成交值 2861 億元。三大法人呈現土洋對作，合計賣超 142.43 億元，其中，投信連續 29 個交易日買超，再度改寫史上最長紀錄。

觀察三大法人資金變動情形，外資上周五反手賣超 226 億元後，今天再砍 161.09 億元；投信加碼買超 16.03 億元，為連 29 買，持續改寫史上最長連續買超天數的紀錄，累計買超金額近 800 億元 ；自營商轉為買超 3.01 億元。三大法人合計賣超 142.43 億元。

中國多地疫情升溫，深圳緊急封城一周，包括 PCB、電源供應器、連接器等台商都受影響，引發電子股賣壓出籠，權王台積電 (2330-TW) 股價翻黑，收 572 元，聯發科 (2454-TW) 跌幅擴大至約 2%，收 944 元，創逾 4 個月新低，欣興、研華、台達電等電子指標股跌勢也較重。

本周進入航運超級財報周，傳陽明今天首發召開董事會，有望討論財報及股利等相關議題，股價應聲大漲逾半根，站上 130 元之上，萬海漲 4%、長榮收漲近 3%；航空雙雄則湧現賣壓，長榮航跌逾 2%，華航跌 1.7%。

傳產族群方面，鋼市第二季即將進入傳統旺季，中鋼盤價持續看升，今天股價上漲近 1%，東和鋼鐵挾股利政策利多續揚 3.5%，豐興、盛餘、燁輝、威致等鋼鐵股也表現強勢。金融股同步扮演撐盤要角，國泰金勁揚 1.5% 最為強勢，中信金、兆豐金、上海商銀等也有 1% 以上的漲幅。