〈美股盤後〉烏俄第4輪談判技術性暫停 那斯達克100跌入熊市

烏俄兩國第 4 輪談判技術性暫停，歐盟宣布對俄新制裁，美股主指週一 (14 日) 開高走低，能源股受到油價暴跌打擊，科技股因美債殖利率飆升而受挫，道瓊收盤近乎持平，那指大跌逾 2%，費半重挫逾 3%，標普收黑 0.74%，那斯達克 100 指數自疫情爆發以來首度跌入熊市。

政經消息，烏克蘭和俄羅斯週一展開第 4 輪談判，不過，克蘭談判代表波多利雅科 (Mykhailo Podoliak) 表示，為讓小組成員有更多的時間準備、確定一些個別的「定義」，談判已「技術性暫停」，並將於週二繼續。

歐盟輪值主席國法國週一於推特宣布，歐盟已決定對俄羅斯採取新一輪的制裁，包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐企投資俄羅斯能源產業，禁止向俄羅斯出口精品豪車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。

美國聯準會 (Fed) 決策官員預計在美東 16 日下午 2 時 (台灣 17 日凌晨 2 時) 公布利率決策，市場認為，聯準會將在睽違 3 年多來首次升息，外界預期聯準會篤定升息 1 碼。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.58 億例，死亡數突破 604 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 109 億劑疫苗。中國疫情再度拉警報，深圳、東莞封城，恐將進一步加劇汽車和電子產品供應鏈的壓力。

週一 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，能源、資訊科技和通訊服務領跌，金融、醫療保健和必需消費品收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.66%；Meta(原臉書）(FB-US) 跌 0.52%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 3.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.52%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.30%。

道瓊成份股互見漲跌。Nike (NKE-US) 下跌 4.13%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.45%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.42%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.91%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.99%；Visa (V-US) 上漲 1.84%。

費半成分股遭遇重創。美光 (MU-US) 下跌 4.70%；AMD (AMD-US) 下跌 1.96%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.48%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.84%；高通 (QCOM-US) 暴跌 7.25%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.12%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 2.08%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 0.43%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.56%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.81%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.66% 至每股 150.62 美元。隨著深圳進入防疫全城封閉，鴻海宣布，配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停當地富士康廠房營運，市場分析，中國對疫情清零政策恐影響下半年 Apple 新品時程。

高盛集團與摩根大通上周已宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，決定逐步關閉俄國的業務，花旗週一亦表示，公司將擴大撤出俄羅斯的規模，並且在降低俄羅斯的曝險額度時不再接受新客戶。花旗集團 (C-US) 上漲 0.13% 至每股 54.23 美元。

Meta (FB-US) 下跌 0.52% 至每股 186.63 美元。Instagram 和 Facebook 的母公司 Meta 先前通知審查員工，允許特定國家 / 地區的人，發表「針對俄軍及普丁」的仇恨言論後，俄羅斯政府在境內封殺 Instagram。Meta 週一澄清，全球用戶都不可以發布暗殺普丁或其他國家元首的言論，這些都是違反用戶規則。

騰訊因旗下微信支付違反人民銀行反洗錢等規定，恐將面臨創紀錄的罰款，騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 8.94% 至每股 40.76 美元。

受美國下市風險、中國監管風波影響，加上深圳疫情封城，中概股延續上週頹勢，阿里巴巴 (BABA-US) 暴跌 10.32% 至每股 77.76 美元，京東 (JD-US) 暴跌 10.52% 至每股 42.94 美元。

福特 (F-US) 下跌 1.84% 至每股 15.74 美元。福特汽車表示，將在未來 2 年內推出 7 款新車型，涵蓋乘用車和商用貨車系列，以擴大其電動車 (EV) 陣容，目標是銷售超過 60 萬輛電池驅動的汽車。

華爾街分析

Cetera Investment Management 首席投資長 Gene Goldman 表示：「俄羅斯的入侵、通膨和聯準會都如此令人擔憂，隨著對熊市的擔憂日益增加，投資人一直很緊張，不過目前基本數據都反映著美國經濟穩固。」

Susquehanna Financial Group 衍生性金融商品共同策略長 Chris Murphy 稱：「糟糕的股市就是找不到突破契機，油價下跌，但現在華爾街都在擔心美債殖利率，這表明，有很多問題需要解決。當一個問題被擱置，其他的問題又會跟著冒出來。」

E-Trade Financial 交易部門董事總經理 Chris Larkin 表示：「沒有很多跡象表明波動性會得到緩解，至少在短期內市如此。展望聯準會的決定，市場已經為升息做好準備已經有一段時間了，因此衝擊可能不會太嚴重。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)