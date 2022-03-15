新變種Deltacron現身 輝瑞CEO：完整接種者將需打第4劑

多國近日出現由 Delta 和 Omicron 結合的新變種病毒「Deltacron」病例之際，輝瑞執行長博爾拉 (Albert Bourla) 周一 (14 日) 表示，完整接種者今年將需要施打第四劑疫苗。

博爾拉接受 CBS 訪問時說，人們正在學習與病毒共存，現在就有必要施打第四劑，雖然從第三劑獲得的保護力對降低住院率和死亡率有良好效果，但對感染率效果不夠好，保護力的持續時間不夠長。

目前部分免疫低下人士已經獲准施打第四劑，也就是第二劑追加劑 (booster)。博爾拉認為，未來追加劑將需一年打一次，就像流感疫苗一樣。

輝瑞正在研發可以對抗所有變種病毒的疫苗，可能也將是保護力維持至少一年的產品，如果成功，人們將能回歸疫情爆發前真正的生活方式。

輝瑞並表示，針對 5 歲以下幼兒的疫苗實驗數據將在 4 月出爐。若證實有效且獲得衛生當局批准，5 月就能展開接種作業。

近來美國確診人數持續下降，平均每天新增 34232 例，比兩周前減少 48%。平均每日住院人數為 29688 人，兩周以來下滑 42%。每日死亡人數為 1291，兩周內下降 31%，儘管仍在相對高的水準。

歐洲多國最近陸續通報 Deltacron 病例，世界衛生組織 (WHO) 先前否認出現此病毒，但周日改口證實確實存在，目前法國、荷蘭和丹麥都有零星個案，但無法確定傳染力是否更強或更為致命。

美國加州 Helix 公司的研究人員也通報兩例 Deltacron 感染病例。

世衛警告，Deltacron 預料會擴散開來，這場疫情還沒有走到終點。

根據美國疾病管制預防中心 (CDC) 統計，全美 2.166 億人為完整接種狀態，相當於 65.3% 人口。已追加施打第三劑者則為 9690 萬人，占已接種人口的 44.3%。