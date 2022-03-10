〈房產〉北台灣房市329推案量達3400億元天量 占全台近半

市調機構統計，2022 年北台灣房市 329 檔推案預估量高達 3420.67 億元，年增超過 4 成，更創歷史新高紀錄，堪稱史上最旺的 329 檔；依全台都會區此檔期推案量 7000 億元計算，北台灣的推案量則已占近半數。

住展研發長何世昌表示，329 檔期推案爆大量，除了與房市景氣好有關，遞延推案量挹注、百億級建案眾多，以及房價漲速加快導致案量膨脹都是原因之一。由於通膨壓力愈發沉重，原物料價格持續飆高，大多數建案因成本墊高而漲價，329 檔期恐怕是個「消費者追著價格跑」的購屋季。

依住展統計資料顯示，今年北台灣 329 檔期共有「Diamond Towers 台北之星」、「新光人壽總統傑仕堡」、「都廳大院」、「大同莊園 III」、「亞昕森中央」、「台北灣 - 銀河」、「宏道新竹帝寶」等 7 個大型指標案，如此多的百億級建案堪稱史上罕見。

何世昌指出，除了百億級建案一籮筐之外，建案售價持續調漲，也是使整體案量膨脹逾 3 千多億元的重要原因。去年下半年有部份建案因政府打房、或因建照核發塞車而延後至 329 檔推出的建案因禍得福，建案都還沒開賣，案量已普遍調高，甚至有建案案量一口氣暴增 40 億元。

台灣房市 329 檔期中，北台灣以新北市推案量最大，預估將推出逾 1400 億餘元案量，又以土城、三重、新莊、林口、淡水等地推案最為踴躍，上述五個行政區推案量都超過 100 億元以上，而三重更衝至 500 億元巨量。

329 檔期台北市則約有 1083 億元案量，以中正、大安、北投等地案量較多，其中大安區因兩大豪宅案「耑序」與「Diamond Towers 台北之星」將開賣，全區推案量逾 5 百億元，為北台灣今年 329 檔推案量最高的行政區。

大台北地區 329 檔期顯現「老屋重建大噴出」，台北市都更、危老重建案量逾 900 多億元，新案十之八九都是重建案。新北市重建案雖不如北市龐大，但也有將近 700 億元案量，實屬不遑多讓。光是大台北地區 329 檔，老屋重建案量竟高達約 1600 億元。

桃園市卻呈現截然不同的光景，桃園 329 檔推案由重劃區掛帥，如桃園中路和小檜溪、龜山 A7、蘆竹南崁與大竹、八德擴大等重劃區，總推案量估約有 4 百餘億元。

新竹 329 檔期雖有 400 億元案量，但主要是寶山 300 億元大案「宏道新竹帝寶」所致，而竹北四大重劃區、竹市東區與北區等菁華區段推案量依然不多，蛋白區的遠水仍解不了市區的渴。

何世昌分析，今年北台灣 329 檔期推案產品走向，二、三房仍占據主流位置，唯台北市豪宅明顯放量，而台北市一線豪宅市場已睽違多年沒見到 500 億元以上的案量，足見業者看好豪宅市場回溫的信心，其成交價可能將會挑戰每坪 300 萬元關卡。

資料來源：住展