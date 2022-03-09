比亞迪大幅領先特斯拉 勇奪全球電動車銷售冠軍

全球 1 月電動車銷量排行榜顯示，比亞迪 (002594-CN) 的銷量超過 93,000 輛，大幅領先美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) ，勇奪全球電動車銷售冠軍。

CLEAN TECHNICA 的數據顯示，1 月電動車掛牌量較去年同期激增 87% 至 603,000 多輛，占全球車市的比率達到 10%，其中中國市場是成長主要驅動力，占 1 月全球電動車銷量的比重高達三分之二。

以個別車廠來看，比亞迪以 93,263 輛的銷量，排名第一，特斯拉緊隨在後，為 51,302 輛，上汽通用五菱、寶馬、福斯分別為第三、四、五名。

元月電動車型銷量排行榜也一併出爐，特斯拉 Model Y 以 3.27 萬輛的銷售成績，奪下全球銷售冠軍。

大陸「國民電動車」五菱宏光 MINI EV 排名第二，銷量為 26,682 輛，但宏光 MINI EV 僅依靠中國單一市場，而特斯拉 Model Y 是全球市場。

比亞迪秦 Plus DM-i 排名第三，1 月銷量為 18,449 輛，宋 Plus DM-i 排名第四，超過排在第五的特斯拉 Model 3。

從排行榜來看，90% 以上車款來自中國品牌，其中多數來自比亞迪。眾所周知，自去年下半年開始，比亞迪的銷量就開始爆發式成長。

上月比亞迪比亞迪的銷量較一年前暴增 335%，超過 9.1 萬輛，首度超越上汽大眾，長期位居中國汽車銷量前兩名的上汽大眾被超車，凸顯新能源革命正引發產業格局劇變。

兩年前，全球電動車款銷量榜單中，中國車型只占兩款，去年 1 月，增至九款，如今在前 20 強車款中，中國占 17 款，凸顯該榜單已成為中國電動車的天下。