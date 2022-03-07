特斯拉多頭分析師：德國廠獲准生產移除了股價主要障礙

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 表示，在德國當局表示特斯拉 (TSLA-US) 在柏林的新廠獲准開始生產後，特斯拉股票的「主要障礙」已經消除。

特斯拉位於勃蘭登堡的汽車和電池廠在延遲數月後獲准有條件開始生產。特斯拉原計劃在 2021 年初夏前開始生產，但新冠疫情、供應鏈複雜化以及與環保主義者的衝突減緩了其進度。

向來看好特斯拉股價的知名多頭艾夫斯在周日 (6 日) 給投資者的報告中表示，柏林「超級工廠」對特斯拉及其股價至關重要。去年 10 月，特斯拉的市值首次飆升至 1 兆美元以上，但此後一直逐漸下降，目前不到 8500 億美元。

艾夫斯寫道：「在開設這家歐洲旗艦工廠的延誤及爭議中，出現的繁文縟節和令人頭疼的問題一直令投資人感到沮喪，因為華爾街上的許多人都懷疑這座柏林廠是否真的會開業。」

他指出，「柏林超級工廠的產能對特斯拉在歐洲和全球的整體成功十分重要，因為目前在上海超級工廠生產然後交車給整個歐洲客戶，這種魔術方塊式的物流不可能永遠持續下去。」

特斯拉認為柏林廠最終每年生產多達 50 萬輛汽車。

艾夫斯表示，該公司的 Model Y 很可能在未來 12 到 18 個月內成為工廠的「生產重點和核心」。

他說，目前全球不同地區的 Model Y 和某些 Model 3 有 5 到 6 個月的交車延誤時間，並強調特斯拉在美國德州奧斯汀和德國柏林廠應可有助緩解這些問題並解決生產瓶頸。

Wedbush 認為特斯拉的年產量將從 2021 年的 100 萬輛提高到 2022 年的 200 萬輛。

艾夫斯對特斯拉股票的目標價為 1400 美元，較周五 (4 日) 收盤價 838 美元高出近 70%。