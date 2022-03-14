配合深圳防疫 鉅祥當地兩廠區今起停工一周

中國大陸疫情嚴峻，一線城市深圳成為重災區，沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 深圳兩處廠區自今 (14) 日起，配合當地政府防疫政策，將停工一周到 20 日，兩廠區占鉅祥集團營收比重約 6%，估本次停工損失約 1000 萬元。

為防堵疫情繼續擴散，深圳疫情防控指揮部 13 日晚間宣布，全市進行三次全員核酸檢測，各級機關、事業單位居家辦公，全市社區實行封閉式管理，停止一切非必要流動、活動，並自今日起實施。

鉅祥在中國深圳設有深圳廠及鉅寶廠，兩廠區占集團營收比重約 6%，將自 14-20 日配合防疫停工一星期，鉅祥內部估計，本次停工損失約 1000 萬元。

鉅祥 2021 年規劃將透過深圳鉅寶廠再投資逾 3 億元赴惠州設立新廠，原計畫將在今年中投產，銜接現有深圳鉅寶廠產能，但因疫情及程序的影響建廠進度，預估今年 4 月底前才能正式動工，至於完工投產時程仍在進一步估算中。

鉅祥在中國投資的深圳鉅寶廠，成立近 20 年，在現有的租用面臨租期不確定及房東頻頻要求漲租下，在惠州取得逾 4000 坪建廠土地，並決定透過深圳鉅寶廠再投資逾 3 億元赴惠州設立新廠。

鉅祥的惠州新廠建廠即將動工，未來可銜接現有的深圳鉅寶廠現有產能，未來深圳鉅寶公司也將轉為控股公司型態，100% 控有惠州新廠。

鉅祥 2021 年營收 64.2 億元，創新高，毛利率 29.53%，年增 1.12 個百分點，稅後純益為 6.48 億元，創新高，年增 1.26 倍，每股純益達 3.49 元，擬配發每股 2.1 元現金股利。

鉅祥本業強勁，車載、工業及醫療應用產品出貨也持續成長，鉅祥 2022 年前 2 月營收 10.39 億元，年增 20.69%。

鉅祥在全球有 15 個生產據點，包括馬來西亞、泰國等地設廠，在中國大陸擁有深圳、上海、蘇州、青島、武漢等廠，服務在地客戶，在後疫情時代仍處於各國邊境封鎖的狀況下，鉅祥以國際化的經營據點，有助取得在地客戶更加完善的開發、設計接軌，取得更高附加價值的訂單。