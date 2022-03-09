大停電催生不斷電系統需求 亞力獲半導體大廠追單

全台 3 月 3 日發生大規模停電，半導體大廠擔憂供電情形持續不穩，擴大建置不斷電系統力道，傳出亞力 (1514-TW) 近期接獲晶圓代工大廠上門追單，不到一周不斷電系統訂單就大增 2 成，加上既有訂單在手產線全線滿載，成協助大廠穩定供電的重要廠商。

亞力不評論傳言，僅強調不斷電系統產品供應涵蓋晶圓代工、記憶體及面板廠，原先既有客戶訂單量就穩定成長，不過近期停電事件發生後，詢問、確認訂單的情況明顯增加，甚至還有傳產等其他產業如醫院，都加快採用速度。

亞力指出，不斷電系統是備用電源，在國內供電不穩定的情形下，電子業至各種產業，為保護機台生產排程所必須建置的保護機制，亞力與各晶圓代工、記憶體廠都有長期合作關係，且符合認證，成為這波停電下的主要受惠者。

亞力以重電起家，初期著墨變壓器、配電盤等，並逐步跨入電力監控領域及軌道工業，近年更切入綠能、節能及智能產品，客戶涵蓋台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、旺宏 (2337-TW)、友達 (2409-TW)、美光等大廠。

亞力看準不斷電系統商機，進口全球不斷電系統 (UPS) 大廠伊頓 (eaton) 產品後，協助客戶安裝，並承接後續維護工作，目前已供應台積電變壓器、不斷電系統建置與維護，而伊頓是全球前三大不斷電系統廠，在國內市占則是第一大，受惠各大廠陸續在國內擴建新廠或增加新產能，將催出更多建置需求。

另外，亞力也受惠既有科技大廠擴產，大啖電力規劃訂單商機，加上國內綠能基建大單到手，現有產能全線滿載，今年營運持續衝鋒，法人估亞力去年每股純益至少 1.6 元起跳，今年可望再成長。

亞力也公告 2 月營收 4.75 億元，不受工作天數較少影響，營收逆勢月增 11.7%、年增 15.5%；前 2 月累計營收 9 億元，年增 10.97%。