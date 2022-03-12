攻金融科技有成 華銀連兩年專利發明躍居國銀之冠

銀行攻金融科技專利陸續開花結果，華南銀行表示，108 年度起連續三年進入智慧財產局本國專利百大企業排行，其中申請發明專利件數於 109、110 年連續兩年躍昇本國銀行業首位，出色的成績源於專利發展策略以發明專利為主，並聚焦六大項目，包括：行動平台、大數據、AI、區塊鏈、安控機制及生物辨識等金融科技範疇。

華南銀行表示，105 年起積極投入金融科技專利研發，其中發明專利標的較廣並須實質審查，難度較高亦具價值，因此華南銀行提案多以發明為目標，截至 110 年底已取得 77 件發明專利。

除了數量上的卓越表現外，華南銀行也致力於質的精進，目前已有 12 件落地案件，落地的案件主要以內部作業程序優化及提升客戶體驗為主，例如: 證件影像上傳及查詢系統、金融帳戶管理系統… 等，專利與業務應用結合亦是未來努力的目標。

此外，華銀也在今年導入「台灣智慧財產管理制度」(TIPS）建立與營運目標連結之管理制度，除定期檢視商標及專利之申請與維護情形、提升智慧財產意識，以有效落實智慧財產管理，避免侵害他人權利及保護自身權益，並強化品牌與金融科技專利布局，未來銀行將持續積極投入與數位金融發展相關的議題，並落實於業務應用