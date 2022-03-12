〈美股盤後〉俄烏戰火未歇 標普收跌1.3% 週線連2黑

俄羅斯總統普丁暗示俄烏談判有些進展，美股主指週五 (11 日) 早盤走高，不過在美國、歐盟和七國集團 (G7) 對俄羅斯祭出新一輪制裁，烏克蘭高級外交官員表示未見談判取得進展後，市場風險情緒惡化，美股盤中轉跌，尾盤跌幅進一步擴大，標普終場收黑 1.3%，週跌幅達 2.9%，創 1 月 21 日以來的最差單週表現，亦連續第二週走低。

政經消息，烏俄戰爭以來，兩國三輪談判未果，不過，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週五與白俄羅斯總統盧卡申科 (Alexander Lukashenko) 會面時表示，俄烏兩國談判有些進展，雙方幾乎天天都有通話，但普丁並未透露是哪些進展。

俄羅斯週四對西方制裁做出反制，下令禁止電信、醫療、汽車和農業等 200 多項商品和設備出口，並暫停向歐亞經濟聯盟 (EEU) 出口小麥等農作物至 8 月 31 日。

美總統拜登週五美國將與歐盟和七國集團 (G7) 一同撤銷俄羅斯的貿易最惠國待遇，即美國永久正常貿易關係，同時，拜登還簽署一項行政命令，禁止俄羅斯酒類和海鮮進口至美國。

聯合國糧食及農業組織 (FAO) 指出，隨著烏俄衝突加劇， 全球食品價格可能會從當前水平上漲 20%。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.54 億例，死亡數突破 603 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 109 億劑疫苗。

週五 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 229.88 點，或 0.69%，收 32,944.19 點。

那斯達克指數下跌 286.15 點，或 2.18%，收 12,843.81 點。

標普 500 指數下跌 55.21 點，或 1.3%，收 4,204.31 點。

費城半導體指數下跌 66.9 點，或 2.08%，收 3,144.1 點。

標普 11 大板塊一片血染，通訊服務、科技和非必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.39%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 3.89%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 1.93%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.88%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.93%。

道瓊成份股逾半收黑。Nike (NKE-US) 下跌 2.7%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.25%；3M (MMM-US) 下跌 2.06%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.45%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.19%。

費半成分股全數淪陷。美光 (MU-US) 下跌 3.83%；AMD (AMD-US) 下跌 2.04%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.46%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.06%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.53%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.78%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 2.45%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.13%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.64%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.69%。

企業新聞

Meta (FB-US) 下跌 3.89% 至每股 187.61 美元。Meta 暫時修改旗下臉書 (Facebook)、IG 的言論限制，允許特定國家用戶發表對俄羅斯的仇恨言論，同意對俄羅斯、白俄羅斯總統發布死亡威脅。

Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.93% 至每股 2,597.41 美元。歐盟和英國的監管機構聯手對 Google 和原名臉書的 Meta (FB-US) 展開反壟斷調查，確定科技巨頭在 2018 年廣告協議是否合作瓜分廣告利潤。

滴滴 ADR (DIDI-US) 週五股價幾乎腰斬，收跌 44.08% 至每股 1.89 美元。滴滴出行傳出未能滿足中國監管機構中國監管機構要求其徹底改革處理敏感用戶數據的系統，該公司在香港上市的準備工作已暫停。

美國電動車廠 Rivian (RIVN-US) 大跌 7.56% 至每股 38.05 美元。Rivian 去年第四季財報黯淡令華爾街大失所望，並警告供應鏈問題與高通膨打擊，公司 2022 年全年電動車產量可能砍半，毛利率可能呈現負成長。

經濟數據

美國 3 月密西根大學消費者信心指數初值 59.7，預期 61.4，前值 62.8。

華爾街分析

LPL Financial 分析師 Ryan Detrick 表示：「股市迎來又一個黑色的一週，因為停火的希望只剩下失望，這增加了不確定性。」

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 提到，關於烏克蘭危機的發展，大家只是不知道未來局勢，因此沒有理由帶著冒險的態度迎向週末。

Neuberger Berman Group LLC 股票首席投資長 Joseph Amato 表示：「人人都處於緊張狀態，如果烏克蘭危機緩和，市場已準備好反彈，但如果情況惡化，市場也可能更加動盪且進一步下滑。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)