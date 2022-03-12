〈俄烏衝突〉髮夾彎！輿論壓力+司法打擊 德銀意外改口將結束在俄營運

德意志銀行周五 (11 日) 意外宣布，停止在俄羅斯的業務，加入高盛、摩根大通等大型銀行反對俄軍侵略行動的行列。

在高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 等美國同業巨擘表態後，德意志銀行因仍維持在俄營運，遭受投資者和政界人士的嚴厲批評。德意志頂住外界要求斷絕與俄關係的壓力，理由是必須支持在俄開展業務的跨國公司。

但德意志銀行卻在周五晚間推翻原本政策。該行聲明：「我們正在結束在俄羅斯的剩餘業務，同時協助非俄羅斯的跨國客戶減少其營運。日後將不會在俄羅斯開展任何新業務。」

德意志銀行執行長 Christian Sewing 為不撤守俄國的態度，向員工解釋：「這會違背我們的價值觀，我們的客戶無法在一夜之間離開俄羅斯。」

俄羅斯總統普丁批評者、有「寡頭獵人」之稱的金融家 Bill Browder 批評，德意志銀行選擇留下的作法「與國際商界完全背道而馳，將在西方引起強烈反對，失去聲譽和業務。」

他在周五稍早表示：「在烏克蘭局勢持續惡化當下，他們還繼續維持這立場，令我感到意外。」在他發表此批評之際，俄軍在烏克蘭首都西北部重新集結進攻基輔，英國認為俄軍幾日內將再度襲擊該市。

前聯邦議院議員、打擊金融犯罪的著名活動家 Fabio De Masi 表示，德意志銀行與俄羅斯菁英層有密切聯繫，其中許多人面臨制裁，這樣的關係涉及俄羅斯的犯罪活動，必須終結。

德意志銀行表示，近年來已經縮減在俄活動，本周該行披露俄羅斯在該行有 29 億歐元的信貸，並稱曝險「非常有限」。

然而，德意志銀行在俄國設有一處技術中心，雇員約 1500 人，且甫於去年 12 月在莫斯科開設新主要辦事處，當時稱其為「對俄羅斯市場的重要投資與承諾。」

美國司法部多年來一直調查德意志銀行的交易，當局稱這些交易用來為俄羅斯洗錢 100 億美元，導致德意志銀行遭罰款近 7 億美元。德意志銀行周五表示，美司法部的調查「仍在進行中」。