歐洲天然氣供應短缺 美國液化天然氣出口商成最大贏家

俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球天然氣價格飆升，嚴重依賴俄羅斯天然氣的歐洲面臨衝擊。在歐洲天然氣供應短缺的情形下，美國液化天然氣 (LNG) 出口商因此成為最大贏家，美國向歐盟出口的天然氣已經連續第 3 個月創下新高。

報導指出，在供應短缺的情形下，歐洲天然氣價格創下歷史新高，而美國液化天然氣出口商正因此而受益。美國最大天然氣出口商 Cheniere Energy (LNG-US) 在最近幾個月就簽署多項 LNG 長期合約。托克 (Trafigura) 和貢渥 (Gunvor) 等大宗商品貿易商也被視為贏家，紛紛轉向將天然氣供貨給利潤較高的歐洲歐洲市場。

目前歐盟有近 90% 的能源來自進口，而天然氣部分約有 40% 來自俄羅斯供應。如果俄羅斯的天然氣受到制裁，將進一步導致歐洲天然氣的短缺，而美國液化天然氣生產商因此受惠。

在上週，LNG 現貨價格飆升至每百萬英熱單位 (mmBtu) 接近 60 美元的歷史新高，約為一年前的 10 倍。目前價格約為 51 美元。

美國總統拜登周二 (8 日) 宣布，美國將不再從俄羅斯進口能源—包括原油、天然氣、汽油、和航空燃料、等精煉產品，以制裁俄羅斯對烏克蘭的入侵，但恐將使天然氣價格再度上漲。

不過，據美國能源情報署 (EIA) 數據，美國主要從加拿大、墨西哥和沙烏地阿拉伯進口能源及石化產品，到 2021 年，美國石油進口總量來自俄羅斯不到 10%，而占整體消費總量更小於 3%。