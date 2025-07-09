中國駐俄大使：中俄東線天然氣管線 今年實現滿輸

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-09 05:30

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微信公眾號「中國駐俄羅斯大使館」表示，中國駐俄大使張漢暉周二（8 日）在葉卡捷琳堡市出席第九屆中國—俄羅斯博覽會期間接受《今日俄羅斯》採訪，採訪內容如下：

中俄東線天然氣管線今年實現滿輸。（圖：Shutterstock）

一、去年中國首次舉辦了「俄羅斯製造」商品展銷會。您如何評價中國消費者對俄羅斯商品的興趣？哪些產品最受歡迎？

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俄羅斯食品文化節在華已成功舉辦五屆，吸引了廣大中國消費者參與，巧克力、冰淇淋、蜂蜜、伏特加等經典俄貨深受歡迎。今年在哈爾濱文化節期間，俄產珠寶和文創產品首次亮相，讓人耳目一新。未來我們歡迎更多優質俄羅斯製造產品進入中國市場。

二、俄羅斯經濟哪些領域最受中國企業家關注？您認為哪些合作方向最具前景？哪些因素阻礙著貿易關係的改善？

中俄兩國在貿易、能源、礦產、農業等領域合作深入，產業合作不斷深化。近年來，汽車生產、園區合作、數位經濟、人工智慧等新興領域成為經貿合作新增長點。未來雙方還應繼續暢通物流運輸、加強標準認證互通、提升貿易便利化水準，為兩國經貿合作創造更加穩定、良好的營商環境。

三、截止今年 6 月的數據顯示，俄羅斯境內已註冊超過 9,000 家中國公司。這一顯著增長的原因是什麼？為何中國企業家對在俄經商如此青睞？

在兩國元首戰略引領下，中俄經貿合作保持良好勢頭，兩國企業來往日益密切。近年來，中國企業看好俄羅斯市場發展前景，不斷搶抓機遇，滿足日益增長的俄羅斯國內需求，創造更多就業機會，促進俄羅斯社會經濟發展。今年 5 月，雙方簽署升級版《中俄投資保護協定》，對於政府、企業都是利好，相信不斷完善的營商環境將吸引越來越多的中國企業來俄創業發展。

四、今年 1 至 6 月，中俄雙邊貿易額達到 1,168.7 億美元，較去年同期增長 1.8%。您對全年貿易表現有何預期？

2024 年中俄貿易克服多種不利因素影響，總體保持穩中有進增長勢頭，貿易規模再創新高，充分展現出兩國經貿合作的韌性與活力。今年以來，雖然中俄貿易面臨的外部形勢更加複雜嚴峻，承壓進一步加大，但在雙方的共同努力下，雙邊貿易總體保持平穩，「含金量」進一步提升。雙方將繼續加強協調配合，深挖合作潛力，確保雙邊貿易穩中有進。

五、截至 2024 年底，中國企業經北極航道的貨運量實現了近乎翻倍增長。請問，這一增長背後的主要驅動因素有哪些？2025 年能否延續這一發展態勢？

北極航道開發具有重要戰略意義。近年來中俄積極開展航道開發合作。2024 年兩國主管部門成立北極航道合作分委會並召開第一次會議，商定航道貨運量目標。雙方將落實好相關共識，進一步推動航道開發合作。

六、中俄在「西伯利亞力量 2 號」天然氣管線項目的談判中取得哪些重大進展？