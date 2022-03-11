金融時報：貝萊德俄羅斯曝險損失高達170億美元

英國《金融時報》報導，由於俄羅斯對烏克蘭的襲擊，全球最大資產管理公司貝萊德 (BLK-US) 在其持有的俄羅斯證券上損失了約 170 億美元。

該公司表示，截至 1 月底，客戶持有超過 182 億美元的俄羅斯資產，但在俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭後，股市關閉和全球制裁導致絕大多數資產無法出售，導致貝萊德大幅調降資產價格。

該公司於 2 月 28 日暫停買進所有俄羅斯資產，當時披露其與該國有關的持股已降至占管理資產不到 0.01%。貝萊德的一位發言人表示，2 月 28 日，當俄股實質上被凍結時，總價值約為 10 億美元，而這種變化是因為降價而不是資產出售。

巨大的價值折損既反映出貝萊德的規模，它管理的資產超過 10 兆美元，也反映出俄羅斯入侵烏克蘭對整體金融體系造成的損害。

其他大型資產管理公司也不得不減記數十億美元的曝險。例如，太平洋投資管理公司 (PIMCO) 在戰爭爆發前經由信用違約掉期市場持有至少 15 億美元的主權債務和約 11 億美元的俄羅斯部位。根晨星公司資料，Janus Henderson、Ashmore 和 Western Assets 也有俄羅斯債務曝險。

美國銀行高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 周四 (10 日) 宣布將其業務撤出俄羅斯，表示將依美國政府的指示行事。

貝萊德 CEO 芬克 (Larry Fink) 在資產減記後在 LinkedIn 貼文中表示，「這是個高度複雜和多變的情況，貝萊德將繼續積極與監管機構、指數提供商和其他市場參與者協商，以確保我們的客戶能夠退出市場。」「無論何時何地監管和市場條件允許，都還是可以投資俄羅斯證券。」

貝萊德拒絕透露其俄羅斯證券的明細或詳細說明哪些基金遭受了哪些損失。

但該資產管理公司已將其最大的俄羅斯 ETF Ishares Msci Russia ETF (ERUS -US) 的價值從去年底的約 6 億美元降至不到 100 萬美元。它已暫停交易，並免除了其所有俄羅斯 ETF 以及對俄羅斯有重大風險的新興歐洲基金的管理費。該基金在 1 月底的淨資產價值為 6.22 億歐元，但已降至 2.69 億歐元。

如果緊張局勢和制裁有所緩解，俄羅斯證券可能會再次開始更自由地交易並恢復部分價值。在這種情況下，隨著價格回升，貝萊德的基金和客戶可能會受益。