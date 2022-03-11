重回電信三雄 中華電董座：揮別價格戰 產業競爭強度增加

電信產業近期掀起併購潮，重回三強鼎立局面，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (11) 日表示，未來產業競爭強度將會增加，但不是在價格上競爭，而是朝向價值競爭，且每個使用者平均收入 (ARPU) 有望持穩。

繼台灣大 (3045-TW) 併購台灣之星後，遠傳 (4904-TW) 也吃下亞太電 (3682-TW)，電信五雄將走入歷史，重回三雄時代；整併後，三家業者用戶數將縮小差距，中華電 1065 萬戶、「台台併」的台灣大 980 萬戶、「新遠傳」則增至 920 萬戶。

外界關注未來電信產業競爭態勢，謝繼茂認為，未來業界都是「大咖」，加上用戶數差距不大，預期產業競爭強度將會增加，但不再是價格競爭，而是價值競爭，如品牌、服務等。

他進一步表示，每使用者平均收入 (ARPU) 也會趨於穩定，從電信產業投資基礎建設角度來說，也是好事。

另外，兩起併購案若順利審查通過，遠傳、台灣大可用頻譜數量將超出法規範圍，按照規定必須繳回多餘頻譜，對此，謝繼茂指出，需依據主管機關辦法，並依照當初招標所做出的相關承諾，此舉才是公平競爭。

中華電今日宣布攜手公視推出年度旗艦台劇《牛車來去》，預計第四季正式上映，謝繼茂表示，中華電今年規劃投資逾 1 億元在本土戲劇，目前還有 4、5 部內容正在規劃中，期望透過戲劇內容，提升用戶黏著度。