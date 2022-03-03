〈房產〉2月住展風向球再亮綠燈 雙北建案開價同步創新高

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，今年 2 月分數 44.6 分，連續三個月下跌，但對應燈號則維持綠燈，已「連 7 綠」。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數等兩項分數下滑，議價率、待售住宅建案個數與成交組數等三項分數持平，雙北建案開價也同步創新高。

住展雜誌研發長何世昌表示， 2 月住展風向球分數下滑，主因在於供給量縮減，原因則與季節性因素有關；隨著原物料價格高漲推升通膨疑慮，以及選舉建設題材開始發酵，預期接下來房市風向球將可往上墊高。

何世昌進一步指出，今年適逢選舉年，打房措施將因此加重，但建設支票卻頻頻開出，受惠於軌道建設題材的區域如汐止（基隆捷運）、五股、泰山（五泰輕軌）、新店安坑（安坑輕軌）與宜蘭市（宜蘭高鐵）等地，2 月中下旬成交明顯放量，建案銷售轉熱。由於今年適逢選舉年，預料建設支票會不斷開出，個別受惠的區域房市買氣表現突出。不過，業者定價策略應儘量從「有夢最美」轉為「逐夢踏實」，以免快速飆高的價格嚇跑買氣，影響到銷售成績。

住展統計，2022 年 2 月預售屋推案量約 500 億元，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 中山「中山 ‧ 吉美」、大安「華固大安學府」、萬華「萬錦」、新北市 - 新店「名毅吾山 - 樂山區」、新莊「寰宇一號」和「百邑富都匯」、泰山「新潤 A5Ⅱ- 新捷境」、桃園市 - 平鎮「站前馥樂」、大園「桃大玥」、桃園「合展悦禾」、蘆竹「青淞」、新竹市 - 北區「昌昕森林首席」、新竹縣 - 竹東「富廣和合」等案。

由於 2 月適春節，完工釋出的新成屋建案較少，總計不到 200 戶，並沒有單一案量逾 15 億元以上的指標案。

同時，2 月份北台灣待售住宅建案數與 1 月相去不遠，仍是 1000 個出頭。同月議價率變化也不大，略增約 0.1％接近 12.1％左右。這兩個指標在 2 月變化都不大，單項分數因此持平。

何世昌指出，議價率增加的原因，仍與建案開價持續拉高有關。今年以來，台北市新建案平均開價已連二個月站上每坪 110 萬元，比 2014 年前波最高點每坪 108 萬元。新北市新建案平均開價也連二個月衝到每坪 50 萬元同樣創下歷史新高。

雖然來客組數稍增，但與去年 2 月水準相比卻明顯低許多，是近期市場的特殊狀況。何世昌解釋，在升息預期與政府頻頻打房壓力之下，不少潛在購屋族轉為觀望，因此目前新建案來客量偏低，但願意出門看屋的人出手意願卻很高，即使是新來客成交比也不錯，成交量與來客量走勢呈現脫勾發展，「打房竟意外替業者篩掉無效客」。