〈房產〉豪宅租金比一比 台北最貴西華富邦 台中居次

近期豪宅除了交易熱，租賃也活絡，住商機構企劃研究室根據實價登錄資料統計 2021 年六都住宅最貴租金後發現，最高月租金總價落在台北市西華富邦的 47.25 萬元，其單坪租金傲視其他各都，值得注意的是在投資報酬率上，台中帝寶以 3.5% 壓倒性優勢，成為豪宅投報王。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，豪宅租屋客自成市場，且近年海外投資多，高級住宅需求大，租金跟著水漲船高，因為租客素質多不錯，房子有人照顧，又能擴大人脈圈，許多豪宅因而買家樂當房東。

統計全台六都豪宅租金王可以發現，台北匯集全台政經資源，加上房價傲視全台，租金表現自然不俗，其中西華富邦其總租金為 47.25 萬元，單坪租金 2628 元，穩居第一；除新北與台中外，其餘都會最高租金未破 10 萬，較讓人驚豔的租金投報率表現，由台中帝寶以 3.52% 拔得頭籌，以目前租金投報率來說，實屬不易。

住商不動產七期園道店店長謝德亮指出，台中近年因為精密機械園區與中科需求，不少外商高階居住在此，為了留人，公司住屋補貼都不錯，加上台中正在躍升，許多新創業準買方也轉進台中，租豪宅的同時，也不乏有人等待好機會購入。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，對於高資產客戶來說，擁有豪宅並非以出租為目的，而是看中資產增值，好的豪宅因為稀缺，自然有很多想像空間，加上租客多數條件不錯，房子有人照顧，也是一大誘因。對豪宅租客來說，不僅是財務上相對輕鬆，更重要的是透過居住實際體驗環境，更能以準買方的角度了解豪宅管理與鄰居狀態，進而成為所有權人，都是彼此互利的雙贏選擇。