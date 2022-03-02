〈房產〉商辦租金新高再登頂 台北101高樓層每坪實價月租5000元

根據最新實價租金行情資料顯示，台北頂級商辦 101 大樓在去年 12 月的高樓層 80 樓，出現一筆實價租金紀錄月租 145.6 萬元，每坪租金衝上 5000 元，創 101 大樓的實價租金新高價，也是台北市辦公大樓的租賃實價新高，反映台北市的頂級 A 辦市場需求仍相對強勁。

從 101 大樓歷年的租金變化，可看出北市 A 辦市場近年的漲勢，2017 年 2 月同樣高樓層 80 樓，月租金每坪 3803 元，從 2019 年逐漸出現每坪 4000 元以上的實價紀錄，去年中高樓層租金實價出現每坪 4200 元的紀錄，去年底景觀條件較好的超高樓層 80 樓，租金成交已達每坪 5000 元的實價新高，和 2017 年每坪 3803 元相比，北市頂級 A 辦的租金已經累積一段漲勢。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常頂級 A 辦大樓租金水準較高，不過主要租客包括外商企業、熱門新創產業、共享辦公室、金融業等，有些願意承擔較高租金，換取進駐信義計畫區的指標大樓的機會，而頂級 A 辦大樓租金持續走高，則反映這種需求強勁，背後也與台灣市場受到國際企業重視有相當關係。

信義全球資產統計，台北市信義世貿商圈商辦租金漲幅明顯，10 年前，當時台北市平均租金每坪 1921 元，信義計劃區則是每坪 2563 元，至 2021 年，台北市商辦平均租金為每坪 2351 元，信義計劃區則已漲到每坪 3295 元，市場明顯出現差異化。由於台北市中心商圈各辦公大樓陸續申請都更危老重建，使得辦公市場供給明顯不足，就算有新釋出的大樓多以自用居多，可釋出面積有限，預估也會連動支撐商辦的售價、租金。

台北市辦公大樓實價紀錄，最高在 2018 年南山廣場每坪的 4672 元，2019 年國泰置地大樓每坪 4568 元，每坪 4000 元以上頂級 A 辦大樓的實價案例越來越為普遍，此次則是台北 101 高樓層每坪出現指標 5000 元的紀錄，則是象徵北市頂級 A 辦大樓的租金天花板又往上拉高。