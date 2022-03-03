〈房產〉松瑞藥竹科竹南園區近8300坪廠房 富采斥6.1億元取得

上櫃藥廠松瑞藥 (4167-TW) 位於新竹科學園區竹南園區的廠房出售案完成簽約，由富采 (3714-TW) 旗下的晶元光電以總價 6.1 億元取得，商仲業者指出，基地面積 6050 坪，建物總面積 8297 坪，能規劃為辦公、研發、生產與倉儲空間等多功能，可立即進駐使用。

松瑞藥此工業用不動產出售案，委託商仲業者第一太平戴維斯辦理，公開標售，到今 (3) 日由買賣雙方議價成交，換算每坪成交價格為 7.352 萬元。

第一太平戴維斯調查，2021 年上半年幾個主要工業區平均地價漲幅達 8%，特別是北台灣的桃園、新竹及台中地區。工業土地價格攀升使不少科技大廠紛紛跨區選址，往中南部相對便宜的工業區設立新廠，或鎖定科學園區和科技產業園區 (原加工出口區)，以節省龐大土地成本。

目前全台科學園區的進駐率約 9 成，其中北部的新竹園區、竹南園區及台中園區土地出租率更達百分之百，進駐機會一位難求。同時，竹南園區是距離竹科最近的科學園區，占地 123 公頃，園區內以光電、太陽能、面板與生技醫藥為主，面板大廠群創 (3481-TW)、半導體供應鏈的中美晶 (5483-TW)、環球晶 (6488-TW) 等大廠都在此區設廠。

科學園區竹南園區近 2 年仍有數筆大型科技廠房成交，買方以半導體供應鏈廠商最為積極，包括中美晶斥資 9 億元買下兆遠竹南廠、光罩 (2338-TW) 以 10 億元買下聯合再生 (3576-TW)1.3 萬坪廠房等。

商仲業者指出，科學園區的完善機能、廠商群聚性以及土地只租不售特性，是吸引廠商進駐主要關鍵。本次標售的竹南園區廠房，土地月租金每坪不到 100 元，相較周圍工業區目前土地行情已上漲到每坪 15-20 萬元，選擇進駐科學園區建廠可大幅降低土地成本。