〈俄烏衝突〉小摩：美企對俄烏戰事直接曝險低 間接風險更大

摩根大通 (小摩)(JP Morgan) 表示，相較於俄烏戰爭本身造成的衝擊，戰爭導致大宗商品價格飆漲，傷害了消費者支出與市場情緒，將為美國企業與股市帶來更大的風險。

針對戰爭本身對美企影響，小摩周三 (9 日) 發布報告稱，羅素 1000 指數 (Russell 1000 index) 當中的成分股公司對俄羅斯的直接曝險占比僅約 0.6%，對烏克蘭的占比甚至不到 0.1%，整體來看，美企在這波危機當中面臨的直接風險較低。

儘管如此，小摩認為不能忽視間接風險，在各國央行將重心放在應對通膨的情況下，大宗商品價格飆漲的衝擊可能進一步打壓投資人情緒，因為俄烏危機導致食品、油價攀升，將拖累全球經濟與消費者支出放緩。

俄烏戰事掀起全球市場震盪，在結束與俄羅斯外交部長的談判後，烏克蘭外交部長周四表示，現在離停火還有一段距離。

對俄羅斯能源供應中斷的擔憂情緒下，今年油價已漲逾 50%，天然氣和煤炭價格齊步飆高，美國汽油價格也持續攀升，美國汽車協會 (AAA) 數據顯示，截至周四 (10 日)，全美汽油平均價格已達每加侖 4.318 美元，再創新高。

另外，小摩表示，各國央行努力應對通膨預期而祭出的政策緊縮，也為股市帶來一大風險。

歐洲央行 (ECB) 周四宣布量化寬鬆 (QE) 將加速退場，顯然央行對俄烏戰爭推升通膨的情況感到憂心，隨著聯準會 (Fed)3 月會議下周登場，市場預期 Fed 將宣布開始升息。