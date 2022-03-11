〈紐約匯市〉通膨續飆支撐美元 ECB宣布QE提前退場 歐元一度翻黑

美元兌一籃子主要貨幣周四 (10 日) 走強，因美國 2 月消費者物價再創 40 年最大漲幅，在歐洲央行 (ECB) 意外宣布將提前結束量化寬鬆 (QE) 計畫後，歐元短線上揚後一度翻黑，尾盤小漲。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.58%，報 98.53。

美國周四公布消費者物價指數 (CPI) 年增 7.9%，高於市場預期，並達近 40 年最大漲幅。市場認為，在俄烏戰爭推升大宗商品價格之下，未來幾個月通膨將進一步加速。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 說：「基本情境下，聯準會 (Fed) 仍會是已開發國家中最鷹派的央行，這會在一定程度上支撐美元。」

歐元兌美元匯率升 0.05% 至 1.0989 美元，ECB 發布政策聲明後，歐元短線飆約 0.8%，隨後漲勢收斂且一度翻黑。

ECB 周四宣布維持三大利率不變，但將加速大規模資產購買的退場計畫，預期第三季結束，為年底的升息鋪路。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 警告，俄烏戰爭存在巨大不確定性，可能拖累貿易和市場情緒，嚴重打壓經濟增長，並在短期內推升通膨。

BK Asset Management 外匯策略經理 Boris Schlossberg 表示，歐元受到雙重打擊，因央行態度相對鴿派且經濟增長明顯將出現放緩，隨著通膨上升，市場也開始定價美元和歐元間的利差。

澳幣、紐元和加幣等大宗商品貨幣上揚，尾盤翻黑，澳幣兌美元小貶 0.05%，紐元兌美元貶 0.03%，美元對加幣幾乎持平。

俄羅斯和烏克蘭外交部長周四於土耳其舉行會談，未能就停火與人道走廊達成協議，盧布兌美元仍升 1.25% 至 1 美元兌 118.5 盧布。在俄國入侵烏克蘭遭國際制裁後，盧布兌美元匯率今年已貶約 50%。

加密貨幣多半回落，比特幣跌破 40,000 美元，跌幅 5.4%，以太幣跌 2.8% 至 2,614.4 美元。

截至台灣時間周五 (11 日) 約 6:00 價格：