〈俄烏衝突〉IMF總裁：俄羅斯倒債不再是「不可能的事」

在俄羅斯入侵烏克蘭後，愈來愈多專家示警俄國可能倒債，如今國際貨幣基金（IMF）也說，俄國債務違約不再是不可能的事。

IMF 總裁喬治艾娃周四（10 日）表示，俄國違約不再是「不可能的事」，「不是因為俄國沒錢，而是俄國動不了這些錢」。她並說，國際社會對俄國祭出空前制裁，將使俄國難以將 IMF 特別提款權（SDR）轉換為貨幣。

喬治艾娃表示，雖然 IMF 成員國高度關切俄烏大戰，但董事會並未討論暫停俄國會員資格事宜。她表示，只有在違反 IMF 協議條款經濟義務的情況下，才會取消俄國的會員資格。

國際信評機構惠譽本周說，俄烏戰爭爆發以來，國際社會對俄國採取的各種措施，導致俄國債券違約「迫在眉睫」。信用違約交換（CDS）交易價格飆升，顯示俄國一年內違約的可能性為 71%，五年內為 81%。

俄國總統普丁上周末簽署一道政令，允許政府和俄國企業以盧布償還外幣計價債券，促使投資人和交易員一直在了解若俄國用盧布償還外債，是否 CDS 就可因此結算。

俄國在 3 月 16 日必須支付 1.17 億美元的的美元債券票息，如果俄國以盧布支付，可能會觸發 CDS 結算。

俄國財政部長 Anton Siluanov 放話，若央行與政府的外匯帳戶仍被西方國家凍結，俄國將以盧布支付外債。

世界銀行首席經濟學家 Carmen Reinhart 表示，由於歐美國家大規模制裁俄國與白俄羅斯，導致這兩個國家的債務接近違約。