〈俄烏衝突〉跟進制裁行動 JCB宣布停止俄羅斯當地信用卡支付交易

日本 JCB 周二 (8 日) 宣布，將停止俄羅斯當地的信用卡支付交易，預計 3 月 14 日過後實施。日前因國際發卡組織 VISA、Master 和美國運通都已宣布停止俄國業務，因此 JCB 動向也受到矚目。俄國在層層包圍下，逃脫經濟制裁的手段也將更少。

JCB 方面表示「考量到地域情勢，以及作為一家支付服務公司、是否能夠確實的執行業務之後，決定在俄羅斯當地停止提供 JCB 網路。」

為此，俄羅斯國內發行的 JCB 信用卡，將無法在俄羅斯以外的國家使用；於俄羅斯以外國家發行的 JCB 信用卡，也將無法在俄羅斯國內使用。

發卡龍頭美國 VISA(V-US)、以及第二大的 Master Card(MA-US) 於本月 5 日，先後宣布停止在俄羅斯的業務；另外美國運通 (AXP-US) 也於 6 日宣布採取相同處置。在當時，同為大型國際發卡組織的 JCB 動向，也受到國際社會關注。

俄羅斯侵略烏克蘭，全球各國都陸續宣布針對俄羅斯央行和當地的主要銀行實施制裁，並決定把俄羅斯從環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 除名，俄羅斯盧布也出現大貶。

俄羅斯的無現金交易普及率高達 7 成，信用卡交易可說是當地民眾生活的一部份，各大國際發卡組織停止在俄羅斯當地的支付服務，影響層面預料將相當廣泛。