〈貴金屬盤後〉美通膨率續創40年高、俄烏談判無共識 金價重返2000美元

俄烏談判依然無共識、美國 2 月通膨率再創 40 年最高紀錄，帶動黃金期貨周四 (10 日) 重返每盎司 2000 美元。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 12.20 美元或 0.6%，收每盎司 2000.40 美元。

該期貨周二收在 2043.30 美元，是 19 個月高點，距離 2020 年 8 月 6 日攀抵的 2069.40 美元歷史高點不遠。

俄國入侵烏克蘭以來，黃金大多上漲，分析師預料各國央行可能因此放慢升息步調。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，黃金有絕佳動能，交易員不確定是否已經準備好重新投入風險資產，因而帶動金價上漲。

他表示，地緣政治風險看起來短期內不會消散，代表金價還有上漲空間，合理預測金價將在未來幾個月漲至每盎司 2500 美元。

美國周四公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.9%，是 1982 年 1 月以來最大漲幅，與 1 月相比也上漲 0.8%。

Rose Advisors 執行董事 Patrick Fruzzetti 說，雖然 CPI 數據為黃金提供更多支撐，但不是唯一原因，在他看來，黃金更像是針對美元貶值的避險工具。

AvaTrade 的 Aslam 認為，通膨數據對黃金來說猶如「雙面刃」，理由是高通膨雖然提高對交易員和投資人的吸引力，卻也提高聯準會 (Fed) 更積極緊縮貨幣政策的機率。

歐洲央行 (ECB) 周四決議三大利率按兵不動，但宣布提前自量化寬鬆 (QE) 退場。ECB 總裁拉加德在會議中說，俄羅斯入侵烏克蘭，對歐元區經濟帶來「負面影響」。

Fed 下周將開會，Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 說，美國通膨顯然還沒觸頂，Fed 主席鮑爾上周背書的 3 月升息 25 個基點已經完全為市場消化，假如 Fed 沒有升息，將代表美國經濟減速情形遠比官員所想的嚴重，將讓市場陷入恐慌。

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