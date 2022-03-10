〈俄烏衝突〉俄烏談判再度破裂 未能就停火及人道走廊達成協議

俄羅斯和烏克蘭外交部長周四 (10 日) 在土耳其舉行的會談似乎以失敗告終，在為試圖逃離被圍困的馬里烏波爾市 (Mariupol) 的平民建立停火或人道走廊方面沒有取得任何進展。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 和烏克蘭外長庫萊巴 (Dmytro Kuleba) 之間的討論僅持續了 1.5 小時。

庫萊巴結束談判後在新聞發布會上說，會談「既容易又困難」：「說很容易，是因為拉夫羅夫部長基本上維持其既有對於烏克蘭的傳統敘述；說很難，則是因為我盡了最大努力為在戰場和被圍困城市上演的人道主義悲劇找到外交解決方案。」

庫萊巴說，烏克蘭關於 24 小時停火的提議沒有取得任何進展，建立往返馬里烏波爾的人道走廊也沒有取得任何進展。人道走廊是讓公民逃離這座城市，同時讓人道主義援助進入這座城市。

他對俄羅斯外長未獲授權討論停火協議表示失望，並表示「俄羅斯似乎在這件事上還有其他決策者」。

俄羅斯在 2 周前全面入侵其鄰國烏克蘭。俄羅斯要求法律保證烏克蘭永遠不會加入北約，並在軍事聯盟方面擁有所謂的「中立地位」。

烏克蘭已表示願意討論俄羅斯的中立要求，並準備以外交方式解決衝突。然而，它也表示，它必須得到美國和北約盟國的安全保證，而不僅僅是俄羅斯。

俄羅斯還要求烏克蘭承認其在 2014 年吞併的克里米亞為俄羅斯領土，並承認頓巴斯地區的頓涅茨克和盧甘斯克親俄分裂共和國的獨立性。烏克蘭方面表示，它不願意將其任何領土割讓給俄羅斯。

BlueBay Asset Management 資深新興市場主權策略師艾許 (Timothy Ash) 在會談前表示，他們可能「非常非常困難 (達成協議)，這是現實」。「在我看來，雙方根本是天差地遠。」

他甚至不認為這次入侵與烏克蘭可能加入北約有關：「我真的不認為如此。」「回顧 2014 年，烏克蘭被入侵，克里米亞被吞併，當時烏克蘭沒有加入北約的野心，它處於中立地位，沒有軍事能力，但仍然受到入侵。」「最終，普丁最想要的是烏克蘭。」

分析人士和戰略家表示，普丁入侵烏克蘭的背後有許多因素，但大多數人認為，這主要是由於他希望重新確立俄羅斯對前蘇聯的權威並阻止烏克蘭轉向西方。