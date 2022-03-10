〈貴金屬盤後〉風險胃口回升 金價五日來首跌 未守住2000美元 

全球多數股市大漲，投資人風險胃口回升，黃金期貨周三 (9 日) 收盤回落、跌破每盎司 2000 美元，是五日來首度收黑，白銀、銅、鈀金、白金也都下滑。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 55.10 美元或 2.7%，收每盎司 1988.20 美元，該期貨周二曾收在 2043.30 美元，是 19 個月高點。

SIA Wealth Managemen 首席市場策略師 Colin Cieszynski 說，各種資產類別行情都轉向，但市場波動得相當劇烈，目前無法判斷這是交易修正，還是更大改變的開始。

俄國入侵烏克蘭已進入第二周，自戰事爆發以來，黃金大多上漲，大宗商品績效亮眼。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，在俄羅斯總統普丁結束入侵之前，動盪的市況不會改變。

Insignia Consultants 研究部門主任 Chintan Karnani 表示，黃金和白銀周三下挫，部分原因和倫敦金屬交易所 (LME) 取消鎳期貨交易有關。由於鎳價在短短一日內暴漲一倍，LME 取消 8 日午夜後所有鎳期貨，而且在周五 (11 日) 之前不會恢復交易。

Karnani 說：「交易員擔心 LME 鎳期貨的情況發生在黃金買賣上，因此先行獲利了結。」

投資人也關注各國央行的貨幣政策走向，尤其是最近爆發的俄烏戰事預料將刺激通膨進一步竄升。

歐洲央行 (ECB) 預定本周四公布最新貨幣決議，接著美國聯準會 (Fed) 會議下周也將登場，Fed 主席鮑爾先前已為 3 月升息 1 碼背書。

ICE 美元指數 (DXY) 周三走跌，但似乎無助於拉抬以美元計價的黃金。同時，美國公債殖利率回升，10 年期殖利率上揚到 1.94%，也打壓不孳息的黃金。

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