〈房產〉機捷通車滿五年 高鐵桃園站周邊房價漲幅47.5%居冠

桃園機場捷運通車已滿五年，總運量突破 1 億旅次，拉近台北、新北、桃園之間的距離，房仲業者根據內政部實價登錄資料，統計近五年機捷各站點周邊 800 公尺內、屋齡 2 年以上的中古屋交易量及房價變化，沿線房價幾乎全數上揚、站上 2 字頭，其中以高鐵桃園站房價漲幅達 47.5% 最多；而沿線上，僅 A6 泰山貴和站站點周邊房價微幅下跌 5% 內。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，機捷各站漲勢明顯，剛通車時房價基期低，加上區域內建設陸續完成、機能成熟，吸引人口流入置產，跟著捷運買屋，成房市最大成長動能。

其中 A18 高鐵桃園站漲幅奪冠，2021 年平均單價已較 2017 年同期漲 47.5%，增幅驚人，A7 體育大學站和 A4 新莊副都心站分別以 42.4% 和 31.1% 的漲幅位居二、三名，A23 中壢車站周邊中古屋產品尚有 1 字頭，但受到大環境帶動，也已逐步往 2 字頭靠攏。

另外，觀察 2021 年交易量，A4 新莊副都心站周邊住宅交易最為熱絡，去年交易量 302 件，其次是 A9 林口站的 283 件，名列第三為 A5 泰山站，以 274 件的成交量緊跟在後。

五年漲幅排名第一的桃園機場捷運站為 A18 高鐵桃園站，2021 年住宅均價為每坪 32.3 萬元，近五年房價漲幅 47.5%。有巢氏房屋青埔 A18 高鐵加盟店店長李雯華表示，A18 位處青埔特區，除了擁有高鐵、機捷共構優勢，IKEA、Xpark 水族館、華泰 Outlet、新光影城等開發利多皆位於此，商業氣息濃厚、食衣住行育樂完善，還有青埔國小、青埔國中明星學區加持，多座的公園綠地，近年來吸引許多雙北客、竹科客跨區來買房，用通勤時間換取房價與居住品質。

李雯華補充，2021 年以屋齡 5-10 年的中大坪數住宅大樓產品指名度高，不過因高鐵通勤方便，最重要的指標是高鐵站前專區廣場標售，推升了 A18 購屋熱度，加上土地成本增加與原物料上漲等因素，靠近廣場的預售案銷售期短，現在價格已來到 43-48 萬元，小豪宅產品單價已經站上 50 萬，有持續向上攀升的潛力。

五年來漲幅排名第二是隸屬於桃園上龜山區域的 A7 體育大學站，2021 年每坪住宅均價約為 20.5 萬元，近五年房價漲幅為 42.4%，。有巢氏房屋林口文青合宜店店長蕭凱文解釋，去年合宜住宅解禁轉手閉鎖期大量釋出買賣，推升其住宅均價上揚。雖然「體育大學站」周邊交通不算便捷，多仰賴開車和機捷，但因靠近新北林口、新莊、泰山，又是機捷在桃園的第一站，在比價效應下，一向主打親民低總價的 A7 重劃區具吸引力，非常符合首購族群需求。

相較於鄰近的 A9 林口站、A8 長庚醫院站，低總價房屋產品選擇性漸少，A7 附近購屋種類多元，區內目前屬於預售推案的熱區，視建商品牌與地段普遍總價落在 1000-1500 萬元，以 30-35 坪的兩房、小三房產品受青睞，吸引當地工作的族群，像是華亞科技園區的工程師與林口長庚醫院的醫護人員等工作者。另外，A7 合宜住宅規劃多以大坪數的三房、四房產品，成交單價約在 28-30 萬元區間，對雙北首購族來說買房壓力小很多，自然吸引不少人轉往購屋。

雖然 A7 站附近住宅買氣不錯，但蕭凱文說，當初是為了配合林口都市發展規劃與機捷通車，重劃區內先興建合宜住宅，才陸續開發公共建設和發展產業，使得 A7 的建設和機能都還在發展中，去年家樂福、全聯兩大連鎖品牌進駐，大大提升生活機能，未來建案之間預計設有專屬空橋，可以從社區一路通往捷運 A7 站，結合桃園市「亞洲 · 矽谷計畫」，規劃有樂善科技園區及中華郵政物流園區，龐大的就業機會帶動購屋需求。

在住宅交易量部分，由 A4 新莊副都心站以 302 件拿下第一，房價五年漲幅 31.1% 列第三。