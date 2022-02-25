〈房產〉去年台中工業地產交易突破250億元 海線大甲、龍井皆成長

2021 年台中市工業地產交易旺，依實價登錄揭露資訊，成交總金額達 255 億元，其中南屯區、龍井區、大甲區三個行政區交易皆較去年成長，顯見企業設廠選點區位，除了在台中工業區、精密機械園區之外，現也逐步向外擴散，形成大台中產業走廊。

信義全球資產總經理柯宏安分析，依台中市去年工業地產整體交易規模來到 255 億元，雖較 2020 年 312 億低，但因實登揭露有遞延性，全年度仍有機會挑戰 300 億大關，顯見台中在企業投資動能下，不只土地、新商辦搶手，工業地產也呈現熱絡的現象。

信義全球資產指出，統計去年台中市各行政區工業地產交易規模，南屯區交易規模 38 億元，廠房及工業土地交易同步較前年成長；其中，有近 7 成交易集中在精密機械科技創新園區及台中工業區，成為上市櫃公司設廠選址的熱門區域，像是上銀 (2049-TW)、大立光 (3008-TW) 就在精密機械園區內設立營運總部。

另外，去年的龍井區工業地產交易規模 27 億元，主要熱區為臨台中港的台中港關連工業區二、三期，受惠許多傳產業及運輸業進駐，如去年就有建新國際投資此區域土地；大甲區的交易規模 17 億元，則成為去年北台中的工業地產熱點，大台中產業走廊現也漸漸成形中。

柯宏安並指出，台商回流及工業 4.0 熱潮下，近年自用型買方積極購置工業地產，而台中的精密機械科技業發展一直有目共睹，精密機械、工具機等供應鏈造就了產業群聚設廠。日前行政院核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，將持續引進半導體產業，加上台中原本就有產業鏈完整、人才聚集、交通便利等三大利基點，對於吸引企業進駐的優勢將更明顯，預期仍會帶動工業地產交易。



