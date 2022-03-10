〈俄烏衝突〉黑海貨船動了！俄羅斯准船隻通行 但俄籍油輪仍漂流海上

俄羅斯似乎重新開放多艘載運農作物的船隻駛離亞述海，這是俄國入侵烏克蘭導致黑海運輸中斷以來，船運恢復通行的第一個跡象。另一方面，由於外國買家紛紛迴避俄國原油，不少俄籍油輪可能仍在海上漂流。

俄羅斯文傳電訊社 (Interfax) 報導，約 30 艘貨船獲准離開俄國港口、駛出介於俄、烏領土間的亞述海。土耳其船東 Agrolino 穀物和油籽公司的 Saban Buttanri 表示，據他所知，一些載運葵花油、穀物和飼料的船隻已經駛離亞述海並前往土耳其，包括他擁有的三艘葵花油貨船。

Buttanri 說：「船隻第一次駛離俄羅斯，這是個好消息。我們希望情況能有突破，能達成某種和平協議。」

俄國 2 月 24 日入侵烏克蘭，當地船隻運輸中斷，小麥和植物油供給大受影響。俄烏兩國合計小麥產量合計占全球超過四分之一，玉米和大麥產量各占五分之一，葵花油貨運占比更達 80%。

俄籍油輪無法靠港

另一方面，一艘一周之前遭英國拒於門外的俄籍油輪，至今仍未找到卸貨港口，而且可能有許多船隻身處同樣境地。

早在 3 月 1 日，英國就已下令禁止所有俄國持有、經營、控制、租賃、註冊或掛著俄國旗幟的船隻進入英國港口。

英國碼頭工人上周拒絕卸下一艘載著俄國液化天然氣 (LNG) 的油輪，最後該油輪改到法國卸貨。

此外，Eikon 的船舶追蹤數據顯示，2 月 28 日左右，俄國航商 Sovcomflot(SCF) 營運的 NS Champion 改變航道，從英國改往丹麥前進。SCF 是 2 月遭美國財政部制裁的俄國實體之一，該貨船最近一次在周三通報的位置丹麥海岸附近，狀態為利用發動機運作。

海事分析公司 Windward 預估，目前有多達 6500 萬桶俄國原油裝載在 90 艘油輪上，這些油輪尚未抵達目的地，其中七艘為載有 500 萬桶石油的船隻，正在前往美國的路上。

然而美國周二宣布立即禁止進口俄國原油等能源，英國同日也宣布，將在今年底前逐步停止進口俄國原油和油品。歐盟尚未實施同樣禁令，仍在研究加強制裁。

Reed Smith 律師事務所專門研究制裁的律師 Alexander Brandt 表示，船東和經營業者正在努力跟上實施中的制裁，擔心今天允許的活動到明天就會被禁止，「這些船舶和貨物現在不得不前往其他地方，或者可能永遠不會離開俄羅斯。」