南韓央行宣布基準利率維持1.25%不變

南韓央行 (BOK) 周四 (24 日) 宣布基準利率維持不變。南韓央行擔憂 COVID-19 疫情的急遽升溫和俄烏衝突造成的地緣政治風險，可能影響到經濟復甦步調。

南韓央行將基準的七日附買回利率維持在 1.25%，符合市場預期。該行於今年 1 月宣布升息 1 碼、讓基準利率恢復至疫情前水準，也是去年 8 月啟動升息以來的第三度升息。

此外，由於能源成本遽增，南韓央行也將 2022 年的通膨展望從 11 月的 2% 上修至 3.1%，這是 2012 年 4 月以來，首度有通膨展望超越 3%。另外 2022 年的成長預測則維持 3% 不變。

南韓的超低利率維持約兩年，目的在遏制疫情下逐漸增長的通膨壓力，並控制家庭債務。

這次南韓央行決定維持基準利率不變，主要是希望觀察去年以來三度升息、共調升 3 碼的影響。而最近南韓疫情急遽惡化，外加俄烏衝突加劇，都可能對該國經濟造成壓力。

俄羅斯於日前宣布派遣「維和部隊」到烏東地區，導致地緣政治風險大增。美國等國家已宣布對俄國實施制裁，可能導致能源及原材料價格上漲。

南韓央行維持基準利率不變的另一個原因，很可能與美國聯準會 (Fed) 的下一步決策有關，市場預估聯準會將於 3 月開始升息。

南韓央行預估 2021 年國內生產毛額 (GDP) 成長率達 4%，和前一年的 0.9% 萎縮相比明顯好轉。

另外在通膨數據方面，2022 年 1 月報年增 3.6%，連續 4 個月保持在 3% 水準，也連續 10 個月高於南韓央行的 2% 目標。

南韓央行總裁李柱烈在 1 月實施升息時表示，南韓貨幣政策依然「寬鬆」，暗示未來仍有升息空間，不過李柱烈認為接下來的貨幣政策收緊不會再調升 1 碼。

李柱烈的任期將於 3 月底結束，這回是他離任前最後一次主持利率會議。