南韓加入SWIFT制裁 宣布禁止向俄出口戰略物資

據報導，南韓週一 (28 日) 宣布，將加強對俄羅斯出口的許可管制，禁止對俄國出口戰略物品，並加入西方國家將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 系統的行列。

南韓外交部在一份聲明中表示，南韓政府譴責俄羅斯武裝入侵烏克蘭，作為國際社會負責任的一員，決定積極參與國際社會的努力，包括對俄羅斯的經濟制裁，期望以和平解決衝突局勢。

聲明中指出，在審查對俄羅斯的出口項目時，被列入「四大多邊出口管制機制」指定的戰略物資，將不被南韓政府所批准，而半導體、資訊和通訊、傳感器、雷達、航空電子等非戰略物資品項，相關部門將會盡早敲定可採取的措施。

而針對參與西方將俄羅斯逐出 SWIFT 系統的行動措施，相關具體方案將等待有關部門進行商議後才會做出決定。

此外，南韓也決定將推動額外釋放戰略石油儲備，以協助穩定國際能源市場，並進一步尋求其他制裁措施，例如向歐洲重啟液化天然氣銷售。

美國和歐盟、英國、日本、紐西蘭、加拿大等國目前都實施類似的出口限制。其中，美國的出口管制源自商務部大幅擴充「外國直接產品規定」(FDPR) 範圍，要求外國產品若使用美國技術生產，必須先取得美國許可證才能供貨給俄國。

美國總統拜登預估，新一輪管制可切斷俄羅斯一半以上的高科技進口，但實際成效取決於多邊合作，包括外國製造商的專業知識，以及外國執法機構的檢查。事實上，某些採取類似制裁的夥伴國家，不受該規定所約束。